زراعة كفر الشيخ تحصل على شهادة الجودة والاعتماد

أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي، عن صدور قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بحصول كلية الزراعة بالجامعة على شهادة الجودة والاعتماد.

وعبر رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريح صحفي، اليوم، عن سعادته باعتماد كلية الزراعة والذي يعد إنجازاً كبيراً للجامعة بصفة عامة وللكلية بصفة خاصة، مما يؤكد على جودة المنظومة التعليمية بالجامعة ووجه رئيس الجامعة الشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن حصول كلية الزراعة على شهادة الجودة والاعتماد جاء تتويجًا لمجهود مؤسسي كامل عمل على مدار 5 سنوات سابقة من خلال خطة استراتيجية طموحة شملت التميز في العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع للارتقاء بمستوي خريجي الكلية للمنافسة في سوق العمل إقليمياً ودولياً.

وأضافأن الكلية تتميز بوجود 8 برامج تعليمية لدرجة البكالوريوس و38 برنامج دراسى للدراسات العليا تخدم محاور رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فى العملية التعليمية والبحثية، فضلاً عن وجود معامل تعليمية وبحثية مطورة مزودة بأحدث التقنيات البحثية، وإبرام العديد من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون المحلية والدولية مما ساهم في تميز الكلية على مستوى جميع الأصعدة.

وأوضح عميد الكلية الأستاذ الدكتور يحيى زكريا عيد أن كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 1088 لسنة 1969، مشيرا إلىأان الكلية احتلت المركز الأول على مستوى كليات الزراعة بالجامعات المصرية لعام 2021 فى تصنيف شنغهاى الدولى فى العلوم الزراعية.