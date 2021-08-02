«تعليم الجيزة» تعلن بدء النشاط الصيفي لتكنولوجيا المعلومات «أون لاين»

أعلن مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن بدء النشاط الصيفى لشهر أغسطس للتدريبات، عبر برنامج Zoom، خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 30 من الشهر ذاته، كما هو معلن بالجدول المرفق، ولمواكبة متطلبات العصر والتحول الرقمي مع رؤية مصر 2030، بهدف رفع مهارات الطلاب والمعلمين.

وطالبت مديرية التعليم بالجيزة، الموجهين الأوائل بكل إدارة تعليمية ترشيح عددا من الموجهين والمعلمين والطلاب للتدريب، وذلك ضمن أنشطة أكاديمية تكنولوجيا المعلومات بالمحافظة.