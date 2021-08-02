تخفيض تنسيق الثانوية العامة 2021 للقبول في المدارس بالقاهرة

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تخفيض تنسيق الثانوية العامة 2021 للقبول في المدارس، ليصبح 230 بدلا من 235، وذلك للعام الدراسي الجديد 2021/2022، استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور الذين طالبوا بالنزول بالحد الأدنى لتنسيق الصف الأول الثانوي، كما جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بهذه التعليمات.

تعرف على أسباب تخفيض تنسيق الثانوية العامة 2021 للقبول في المدارس

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أنّ تخفيض تنسيق الثانوية العامة 2021 للقبول في المدارس، جاء بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول في مدارس المرحلة الثانوية، للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول بشكل لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

وأضاف عطية في تصريحات له، أنّ تنسيق الثانوية العامة 2021 للقبول في المدارس يتم على أساس 4 مراحل، لافتا إلى أنّ التنسيق للصف الأول الثانوي يتم إلكترونيا، ثم يتم تقديم الأوراق المطلوبة للمدارس مع صورة من التقديم الإلكتروني.

تخفيض تنسيق الثانوية العامة 2021 للقبول في المدارس تنفيذا لمطالب أولياء الأمور

وتابع مدير المديرية، أنّ تخفيض تنسيق الثانوية العامة 2021 للقبول في المدارس يأتي تنفيذا لمطالب الكثير من أولياء الأمور وإتاحة فرصة الالتحاق بالثانوية لعدد كبير من الطلاب وفق الكثافة الاستيعابية للفصول في المدارس، مؤكدا أنّ المديرية حريصة على الاستعداد الجديد للعام الدراسي الجديد وفق التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يذكر أنّ مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عقدت امتحانات الشهادة الإعدادية ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، موضحة أنّ الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون معوقات ولم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب.

ولفت إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية، وجرى إعلان النتيجة في المدارس، وإعلان أسماء الطلاب الأوائل إلى جانب إعلان أسماء الإدارات التعليمية التي حصلت على المراكز الأولى.