زغاريد وشماريخ أمام لجان القليوبية في ختام امتحانات الثانوية العامة (فيديو)

فرحة عارمة بين طلاب الثانوية العامة، بمحافظة القليوبية، احتفالا بانتهاء ماراثون الثانوية العامة، بعد آداء امتحان مادة التفاضل والتكامل، لشعبة علمي رياضة، وامتحان مادة الجيولوجيا لطلاب شعبة علمي علوم حيث أجمع الطلاب على سهولة الامتحان إلى جانب سعادتهم بنهاية ماراثون الامتحانات.

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«سيلفي وبلالين وزغاريد» لتوثيق آخر أيام امتحانات الثانوية العامة

وأمام لجنة الثانوية بنات بمدينة بنها، احتفل الطلاب بنهاية ماراثون الامتحانات بالزغاريد والرقص، وتشغيل الدي جي وإطلاق الشماريخ، ورفع البلالين والطبل وسط حالة من الفرحة وتبادل الأحضان بين الطلاب بعضهم البعض والطالبات بعضهن البعض، وتبادل صور السيلفي توثيقا لدفعة الثانوية 2021 وسط فرحة عارمه بين الجميع وخاصة أولياء الامور فيما تفاعل اصحاب السيارات وأطلقوا «الكلاكسات» من السيارات لتحية الطلاب.

طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة يطالبون وزارة التعليم بالرأفة

وأكد الطلاب وأولياء الأمور أن أهم شئ عندهم هو انتهاء ماراثون الامتحانات، مشيرين إلى أن فرحتهم بانتهاء الامتحانات أكثر من فرحتهم بسهولة امتحان اليوم، مطالبين وزارة التعليم بالرأفة بالطلاب في تقدير الدرجات ومراعاة ظروف هذه السنة العصيبة، وصعوبة نسبة كبيرة من الامتحانات حتى لاي ضيع مجهود الطلاب بسبب المجموع.

غرفة عمليات الثانوية العامة لاشكاوى في اليوم الاخير للإمتحانات

وكشف مصدر بغرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن الغرفة لم تتلق أي شكاوى من امتحان التفاضل والتكامل، لشعبة علمي رياضة، وامتحان مادة الجيولوجيا لطلاب شعبة علمي علوم، كما جرى تأمين غرف مركز توزيع الأسئلة وتزويدها بأفراد أمن وكاميرات مراقبة من الداخل والخارج.

وأضاف أنه كان يتم تعقيم اللجان يوميا عقب انتهاء الامتحان وخروج الطلاب مباشرة وجرى توفير إسعاف لخدمة مقار اللجان وشدد وكيل الوزارة على رؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين بارتداء الكمامات واستخدام الكواشف الحرارية بكافة اللجان وتطبيق التباعد الاجتماعي والتصدي لأي محاولة للغش.