ساموزين يكشف حقيقة زواجه من خارج الوسط الفني: «ما حصلش»

انتشر، خلال الساعات الماضية، أخبار تفيد بزواج المطرب ساموزين، من فتاة خارج الوسط الفني.

وعلق ساموزين على ما نُشر، حيث كتب توضيحًا عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك» قال فيه: «مساء الخير، أعتذر أولًا عن نشر أمور خاصة بي، ولكن أنا صحيت الصبح على مباركات وتهاني بمناسبه جوازي اللي محصلش، فحبيت إني أسبق قبل مينتشر الخبر، وتبقى حقيقة مش موجودة».

وأضاف: «أعلن أني لست مرتبطًا بأحد تماماً، لا من قريب ولا من بعيد، وإن شاء الله ربنا لما يكتب النصيب سوف أعلن ذلك فوراً، وفي العلن قدام الناس كلها.. ربنا يبارك فيكم».

يذكر أن سامو زين أعلن الأيام الماضية، تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد في مصر، ونشر صورة له خلال تلقيه اللقاح وعلق عليها قائلًا: «الحمد الله اتطعمت النهارده بأسترازينيكا في بلدي الثاني الحبيب مصر.. أشكر مصر الحبيبة ووزارة الصحة المصرية، وأنصح الجميع بالتطعيم.. احمي نفسك وأسرتك وبلدك».

وآخر أعمال الفنان سامو زين في التمثيل، كان مسلسل «طعم الحياة»، والذي عُرض في عام 2017، وشاركته في البطولة الفنانة علا غانم، وكان من إخراج عبدالعزيز حشاد.

ساموزين يعيش قصة حب مثالية فى «حبيتو»

وطرح النجم ساموزين فيديو كليب أغنيته الجديدة «حبيتو» عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، التي دارت قصتها حول حالة رومانسية وحب بينه وبين حبيبته.

أغنية «حبيتو» من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، وهي المرة الأولى التي يتعاون فيها مع شخص يلحن ويكتب ويوزع له.

واعتاد «سامو»، خلال السنوات الماضية، أن يقدم أغنية خاصة رومانسية في عيد الحب، ولكنه ابتعد السنة الماضية بسبب الظروف والأجواء في العالم العربي بسبب جائحة كورونا ووجوده في ألمانيا.

وعمل «سامو» خلال الفترة الماضية على تقديم الأغنيات الجديدة ومنها «حورية في جزيرة» و«أخطبوط مش عنكبوت»، أغنية «حورية فى جزيرة»، من كلمات محمود شوقي، وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبدالهادي .