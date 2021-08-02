تعرف على المجموع الكلي لنتيجة الثانوية الأزهرية 2021

مع انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية ينتظر الطلاب نتيجة الثانوية العامة، وبدأ البحث عن حساب المجموع الكلي لنتيجة الثانوية الازهرية حيث تمت عملية التصحيح أولا بأول لكافة المواد، ومضاعفة مراكز التصحيح التي بلغت 18 مركزاً، وذلك لكي يتثنى الانتهاء من التصحيح خلال أسبوعين فقط بشكل دقيق.

113 ألف طالب ينتظرون المجموع الكلي لنتيجة الثانوية الازهرية

وانتهى طلاب الثانوية الأزهرية، البالغ عددهم 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، مقسمين إلى 74 ألفا و754 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، و38 ألفا و719 طالبا وطالبة بالقسم العلمي على مستوى الجمهورية، من أداء امتحانات نهاية العام، وبدأ البحث عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 ورابط الحصول عليها برقم الجلوس مع حساب المجموع الكلي للنتيجة.

ومن المرجح إعلان النتيجة في حد أقصى يوم 15 أغسطس عبر بوابة الأزهر الالكترونية بالمجموع الكلي.

كيفية حساب المجموع الكلي لنتيجة الثانوية الازهرية

و يتم حساب المجموع الكلي لنتيجة الثانوية الأزهرية للطلاب، على النحو التالي:

أولا المواد الدينية:

"القرآن الكريم 40 درجة منها 30 درجة تحريري و10 درجات شفوي، الفقة 40 درجة ، والتفسير 40 درجة ، والتوحيد 40 درجة ، الحديث 50 درجة منها تحريرى 40 10 شفوى

ليصبح اجمالي مجموع المواد الدينية : 210 درجة" .

درجات المواد العربية في المجموع الكلي لنتيجة الثانوية الازهرية

ثانيا : المواد العربية:ـ

"النحو 40 درجة ، والصرف 40 درجة ، البلاغة 40 درجة ، الادب والنصوص والمطالعة 40 درجة .

اجمالي مجموع درجات المواد العربية = 160 درجة" .

ثالثا :المواد الثقافية:

"اللغة الاجنبية 40 درجة ، والجبر والهندسة الفراغية 15 و التفاضل والتكامل 15درجة اجمالي 30 درجة

الرياضيات التطبيقية " الاستاتيكا 15و الديناميكا 15 اجمالي 30 درجة ، الفيزيا 60 درجة والكيمياء 60 درجة والاحياء 60 درجة "

مجموع المواد الثقافية 280 درجة

ليكون اجمالي المجموع الكلى لدرجات طالب الثانوية الازهرية 650 درجة.

يذكر أنه قد عقدت امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية، وسط إجراءات احترازية مشددة لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم زيادة مقار اللجان، ومخاطبة مديرية الصحة لتواجد الطبيب والزائرة الصحية، وتوفير أجهزة كواشف الحرارة لقياس درجات حرارة طلاب الشهادة الثانوية، قبيل دخول اللجان.