يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة بالشعبتين (علمي وأدبي)، عن المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2021، بعد انتهاء الامتحانات اليوم الإثنين، حيث أدى طلاب شعبة علمي علوم امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة، وأدى طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد يوم 15 أغسطس، طبقا لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، والذي أكد أنّ مؤشرات التصحيح للمواد التي انتهى الطلاب من أدائها مطمئنة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2021 للشعبتين (العلمية والأدبية) 410 درجات، مقسمة في مادة اللغة العربية 80 درجة، مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، مادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنساوي، الألماني، الإيطالي، إسباني) 40 درجة، مادة الرياضيات 60 درجة، ومادة الفيزياء 60 درجة، ومادة الكيمياء 60 درجة، وفي مادة الأحياء 60 درجة، مادة الجيولوجيا 60 درجة، ومادة التاريخ 60 درجة، ومادة الجغرافيا 60 درجة، مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة، مادة علم النفس 60 درجة.

شوقي: من يدعي تغيير الدرجات للوصول المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2021 كاذب

وحذّر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، من جروبات النصب عبر فيس بوك، والتي تدّعي تغيير درجات طلاب الثانوية العامة 2021 للوصول للدرجات النهائية وتحقيق المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2021، مؤكدا أنّه لا يمكن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق الطلاب بأي شكل من الاشكال: «ما يتم تداوله كذب ونصب واحتيال».

وقال وزير التربية والتعليم، إنّ تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 يتم مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية وليس عن طريق الكنترولات أو لجان تصحيح مثل الأعوام الماضية، مؤكدا أنّه لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات.