الرقابة تجيز مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»: أجواء ألف ليلة وليلة

أعلن مجدي الهواري، مخرج مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، للنجم الكبير يحيى الفخراني والشريك المؤسس لمسرح كايرو شو، المنتج للعمل، عن إجازة الرقابة علي المصنفات الفنية للعرض بعد مشاهدة المسرحية كاملة في عرض خاص مساء أمس الأحد، حضره الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين الذي فاجأ الجميع بحضوره إلى مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس.

وأبدى «الهواري» سعادته بإشادة الدكتور أشرف زكي، بالإخراج ومستوي ما قدمته كايرو شو للمسرح في مصر من المتعة البصرية والثقافية وإحياء فن الأوبريت من جديد بأحدث التقنيات.

وأعرب مخرج المسرحية عن تقديره الكبير لإشادة لجنة الرقابة بالمستوي الفني للعرض بكافة عناصره المختلفة، مؤكدًا في بيانٍ صحفي، فخره بفريق العمل المتميز للمسرحية بداية من نجومها الكبار وصولًا إلى أصغر عامل في المسرح.

«ياما في الجراب ياحاوي» عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة» من إنتاج «كايرو شو» وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار، ونجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان، والنجم شريف الدسوقي، ونجوم المسرح سما إبراهيم، ولبنى ونس، وناصر سيف، وعلاء قوقة، ورضا إدريس، وإسماعيل فرغلي.

أشعار المقدمة والختام من كلمات الشاعر حسن المهدين وألحانها للموسيقار مصطفى الحلواني الذي أعاد توزيع الألحان الأصلية للعرض أيضًا، والملابس من تصميم نيفين رأفت، وصمم الديكور كريم المهدي.

«يا ما في الجراب يا حاوي» تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة، ورغم غلبة الطابع الكوميدي الغنائي عليها، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.