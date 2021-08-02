غلق 99 ألف مقهى لمخالفة إجراءات كورونا.. والحملات مستمرة

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، غلق 99 ألف مقهى بجميع المحافظات، لمخالفة مواعيد الغلق 2021، والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف مساعد وزير التنمية في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه لاتهاون مع المقاهى والمحلات والمطاعم التى تخالف مواعيد الغلق وإجراءات الوقاية من كورونا، وعلى المواطنين دور كبير في الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ومنها ارتداء الكمامة وعدم الدخول فى أماكن مزدحمة والإبلاغ عن أى مقهى يقدم الشيشة للرواد حتى يتم اتخاذ إجراء فوري بشأنها حفاظا على سلامة المواطنين.

حملات يومية على المنشآت

وأشار «قاسم» إلى تأكيد وزارة التنمية المحلية على المحافظات متابعة جهود الأجهزة التنفيذية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا لاستمرار السيطرة على أعداد المصابين، والحد من ارتفاع أعداد المصابين مرة أخرى والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، مع عرض النتائج التي حققتها كل محافظة في الحملات اليومية التي تقوم بها على المحلات والمطاعم والمقاهي والكافيهات والورش والأنشطة الأخرى من مراكز دروس خصوصية وغيرها، للتأكد من الالتزام بالإجراءات ومواعيد الغلق ومنع استخدام الشيشة وارتداء الكمامات الواقية.

%70 نسبة تشغيل

وأشار إلى استمرار الحملات بالمحافظات والتصدى لأى مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية أو لتقديمها الشيشة للمواطنين، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، لافتا إلى أن نسبة التشغيل بالمطاعم والمقاهي 70%.

مواعيد المحلات والمقاهي

وتشمل مواعيد فتح وغلق المحلات يوميًا العمل من السابعة صباحًا، والغلق في الحادية عشرة مساءً صيفًا، وفي أيام الجمعة والخميس والعطلات الرسمية يتم مد فترة العمل ساعة ليصبح ميعاد غلق المحلات الثانية عشرة منتصف الليل وفق المواعيد الصيفية، أما مواعيد عمل المطاعم والكافيهات تبدأ من الخامسة صباحًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، مع مد العمل ساعة أيام الإجازات الرسمية ويومى الخميس والجمعة.