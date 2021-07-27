«التنمية المحلية» تشيد بـ«مصر الخير»: تدعم جهود الدولة لتحسين الحياة

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال استقباله الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها «مصر الخير»، لإحداث نقلة نوعية في الريف المصري، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومساعدة الدولة في حل المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين في المحافظات، مشيدا بجهود مؤسسة مصر الخير ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجتمع المصري لدعم جهود الدولة في عدد من المشروعات التي تهم المواطنين بما يساهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

مساندة الأسر الأكثر احتياجا

وأوضح شعراوي، أنّ المؤسسة تتعاون مع الوزارة لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الأسر الأكثر احتياجا، فيما يخص تنفيذ برنامج توصيل الوصلات المنزلية للصرف الصحي وإدخال مياه الشرب لغير القادرين، وتطوير عدد من القرى بمحافظات الصعيد لتصبح نموذجية متكاملة الخدمات، بعد الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب وإقامة مشروعات إنتاجية متناهية الصغر لأهالي القرية لتوفير دخل ثابت لهم وفرص عمل مستدامة.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بالدور المهم والحيوي لمؤسسة مصر الخير، في دعم أبناء المحافظات وتقديم المساعدات العينية والمادية في القرى الأكثر احتياجا، بالتعاون والتنسيق مع المحافظات، وهو ما شهد نجاحا خلال عيد الأضحى المبارك وتوزيع لحوم صك الأضحية على آلاف الأسر.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّ مصر الخير مؤسسة رائدة في المجتمع المصري، وحجم أعمالها تضاعف خلال السنوات الماضية، ويستفيد من مشروعاتها عدد كبير من الأسر بالمحافظات في مختلف المشروعات التي تنفذها بالمحافظات.

تطوير 37 قرية

من جانبه، قدّم الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، الشكر للواء محمود شعراوي، على الدعم الذي تقدمه الوزارة فيما يخص العديد من المشروعات التي تنفذها المؤسسة على أرض المحافظات، لافتا إلى أنّ مصر الخير تهتم بعدد من الملفات التي تهم الأسر المصرية، من التعليم وتوفير السكن الكريم والصحة والبحث العلمي وغيرها، تنفيذا لشعار المؤسسة «تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية».

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أنّ المؤسسة شاركت في مرحلة الانطلاق لمبادرة حياة كريمة، بالعمل على تطوير 37 قرية بمحافظات: المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا من إجمالي 174 قرية مستهدفة خلال المرحلة الأولى من المبادرة.

المساهمة في حياة كريمة

وأشار الدكتور علي جمعة، إلى المساهمة المستمرة من مصر الخير لدعم الفئات الأكثر استحقاقا بقرى «حياة كريمة» من خلال الحملات الموسمية من كراتين المواد الغذائية وتوزيع اللحوم.

يذكر أنّ مؤسسة مصر الخير خلال المرحلة الأولى لمبادة حياة كريمة، نجحت في تطوير ورفع كفاءة 1782 منزلا، ونفذت 40 قافلة طبية شاملة ورمد، وقدّمت خدمات طبية متنوعة منها 2820 نظارة طبية و934 عملية عيون و433 عملية جراحية و168 جهازا تعويضيا، كما نفذت مصر الخير 14 قافلة بيطرية قدّمت 11800 خدمة الإنتاج الحيواني، وجرى توصيل مياه لـ322 منزلا.