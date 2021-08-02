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رئيس الحكومة اللبناينة: أحداث «خلدة» مؤسفة جدا.. والجيش وأد الفتنة

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سحر المكاوى
03:12 م | الإثنين 02 أغسطس 2021
نجيب ميقاتى

نجيب ميقاتى

قال رئيس الحكومة المكلف في لبنان نجيب ميقاتي، أن أحداث «خلدة» مؤسفة جدًا، موضحًا أن الجيش اللبناني وأد الفتنة في خلدة، وذلك فى كلمة له تنقلها قناة «سكاي نيوز عربية».

وأسفرت الاشتباكات بين عناصر «حزب الله» وعشائر عربية جنوب بيروت، أمس، خلال تشييع أحد مسؤولي الميليشيا، عن 6 قتلى بينهم مسؤولون في الحزب.

وشهدت مدينة خلدة جنوب العاصمة اللبنانية اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة خلال تشييع أحد مسؤولي ما تعرف بـ«سرايا المقاومة».

ونفذ الجيش اللبناني عملية انتشار واسعة، محاولاً وقف الاشتباكات بين عناصر ميليشيا «حزب الله» ومسلحي العشائر

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