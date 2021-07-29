عبير صبري وإلهام شاهين تظهران مع رونالدينيو في بيروت.. صورة

نشرت الفنانة عبير صبري صورة تجمعها باللاعب البرازيلي رونالدينيو، والفنانة إلهام شاهين تم التقاطها في بيروت في أثناء تواجدهما لحضور احتفالية تضامن مع اللبنانيين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

وقالت عبير معلقة على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس: «احتفالية تضامنا مع بيروت الحبيبة ومصابين المرفأ مع لاعب كرة قدم البرازيلي رونالدينو والهام شاهين في لبنان».

وكانت إلهام شاهين قد نشرت صورها من العاصمة اللبنانية، وقالت إنها توجهت فور وصولها منطقة النصب التذكاري لوضع أكاليل الزهور؛ تضامنًا مع ضحايا الانفجار المروع الذي هزّ بيروت بأكملها قبل نحو عام.

ضحايا الفاجعة

وأدّى انفجار مرفأ بيروت إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف شخص ونزوح حوالي 300 ألف من منازلهم، وذلك على إثر انفجار 2750 طنًا من نترات الأمونيوم المخزنة منذ عام 2014 في ميناء العاصمة اللبنانية، وتحديدًا في الغرفة رقم 12، علمًا بأنه في أعقاب الفاجعة، استقال رئيس الوزراء حسان دياب، ووجهت إليه تهمة الإهمال الجنائي، وهي التهمة التي وّجهت إلى ثلاثة وزراء آخرين.