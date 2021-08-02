قائد قوات تيجراي: سنقاتل الحكومة الإثيوبية حتى تنفذ شروطنا

قال تسادكان جبريتنساي، قائد قوات تيجراي في إثيوبيا، إن قوات الإقليم ستقاتل حتى يتم الوفاء بجميع شروطها لوقف القتال، وفق تصريحات له مع موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأضاف «جبريتنساي» أن قواته تهدف إلى إجبار قوات الحكومة الفيدرالية على إنهاء حصارها على إقليم تيجراي، والموافقة على حل سياسي للأزمة الدائرة من الرابع من نوفمبر عندما بدأت الحرب.

«بي بي سي»: الحكومة الإثيوبية لم تلتفت إلى شروط قوات تيجراي

وأشارت «بي بي سي» إلى أن الحكومة الإثيوبية لم تلتفت إلى الشروط التي تعلنها قوات تحرير إقليم تيجراي، ولفتت إلى أن آلافًا قتلوا منذ اندلاع النزاع قبيل نهاية العام الماضي، كما نزح الملايين من الناس بسبب القتال الذي اتهم فيه كلا الجانبين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب.

ويعيش ما لا يقل عن 400 ألف شخص في ظروف مجاعة، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، مع استمرار عرقلة الوصول إلى منطقة تيجراي شمال إثيوبيا، فيما تمكنت شاحنات برنامج الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى تيجراي في عطلة نهاية الأسبوع بعد تأخير طويل بسبب المخاوف الأمنية.

الحكومة الإثيوبية تستمر في حشد الميليشيات

وعلى الرغم من إعلان الحكومة الفيدرالية وقف إطلاق النار من جانب واحد في يونيو بعد أن حقق المتمردون مكاسب كبيرة، بما في ذلك استعادة عاصمة الإقليم، «ميكيلي»، فقد استمرت الحكومة الإثيوبية في حشد الميليشيات من أجزاء أخرى من البلاد للمساعدة في وقف تقدم المتمردين في عفار وأمهرة المجاورتين.

3 شروط لقوات تيجراي

وقال الجنرال تسادكان القائد السابق للجيش الإثيوبي، لبرنامج «بي بي سي نيوشور»، إن توغل مقاتليه في المناطق المجاورة كان يهدف إلى رفع الحصار الفيدرالي الذي منع وصول المساعدات.

وأضاف أنه قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار، فإنه على الحكومة الفيدرالية: وفق اضطهاد التيجرايين، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وقبول حوار شامل لتحديد مستقبل المنطقة.

إمكانية تجنب الحرب في إثيوبيا

وقال إنه كان من الممكن تجنب الحرب، كما اتهم رئيس الوزراء أبي أحمد بعدم الرغبة في إيجاد حل سلمي للمواجهة بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيجراي الشعبية. وقال الجنرال تسادكان: «يؤسفني حدوث ذلك، ويؤسفني أنه كان من الممكن تجنب ذلك، لكنني سعيد لأن شعب التيجراي قاتلوا وهم في وضع يسمح لهم بالمطالبة بمنصبهم الصحيح في المنطقة».