خطوات مهمة عند شراء الماس والأحجار الكريمة.. تعرف عليها

هل تفكر في شراء الماس؟ إذا كانت الإجابة نعم.. عليك الحذر، فأنت مٌقدم على إحدى أكبر وأهم عمليات الشراء في حياتك.. أحيانا كثيرة ينتابك الشعور بالقلق والتردد في اللحظات الأخيرة والحاسمة عند شراء الماس، وتفكر كثيرا في التراجع وسحب بطاقة الائتمان، أو دفتر الشيكات البنكي، خصوصا عندما تعجز عن الإجابة عن السؤال الأهم، وهو هل حقاً ستحتفظ قطعة الماس بقيمتها؟ وهل تستحق ما سأدفعه؟.

لا تعتمدوا فقط على شهادة التاجر العادية

وبسبب هذه التساؤلات المهمة، يُقدم المعهد الدولي للأحجار الكريمة (IGI)، وهو معهد عالمي رائد لتقديم خدمات تصنيف الماس والمجوهرات والأحجار الكريمة، خطوات مهمة يجب اتباعها عند شراء الماس، أهمها الحصول على شهادة الفحص والتصنيف المعتمدة دوليا، فمعظم المشترين للماس والأحجار الكريمة حول العالم، لديهم علم جيد، بمعايير الجودة الأربعة للماس وهي القَطع، اللون، الوضوح، والقيراط، لكنهم يغفلون المعيار الخامس والأهم، وهو الحصول على شهادة الفحص والتصنيف المعتمدة دوليا.

شهادة الفحص والتصنيف، ستجيب بشكل حاسم علي التساؤل الأهم: هل تستحق قطعة الماس ما سأدفعه؟، فرغم أن أغلب الماس لا يأتي ولا يباع دائماً مع شهادة فحص وتصنيف، وربما يبدو أو يكون الماس الذي اشتريت حقيقيا، بغض النظر عما إذا كان معتَمَدًا أم لا، إلا أن شهادة الفحص والتصنيف في غاية الأهمية، ولا ينصح أبدا أن بتجاهلها.

فحص وتصنيف الماس وتقييمه حسب المعايير الدولية، يجري من خلال علماء الأحجار الكريمة ذوو الخبرة في مختبرات آمنة للغاية، يستخدمون خلالها مجاهر عالية القدرة والدقة وأدوات وتكنولوجيا متطورة لدراسة وقياس نسبة شوائب الماس والعيوب والبريق والتماثل ولون الماس، وتعمل هذه المعامل بشكل مستقل عن مناجم الماس أو تجار التجزئة، وتقدم تقييمات موثوقة وغير متحيزة.

الشهادة الصادرة من مختبرات الفحص

بعكس الشهادات الصادرة عن تجار الماس، التي لا تحتوي معلومات تفصيلية ودقيقة، في المُقابل تتضمن الشهادة الصادرة من مختبرات الفحص، رسمًا للماس من مقطعي عرض، علوي وجانبي، ومخطط يوضح بالتفصيل الوزن ودرجة اللون والقطع والزوايا ومستويات التضمين لكل عنصر.

وكذلك تبين شهادة الفحص الدولية، اذا كانت قطعة الماس تعرضت لأي عمليات تحسين بتكنولوجيا الليزر أو عن طريق الحرارة أو الضغط أو طرق أخرى تعمل على تحسين اللون أو الوضوح، وهي أشياء يجب أن يعلم بها المشتري لأنها تؤثر علي قيمة قطعة الماس، إلا أنها غالبا لا يتم ذكرها في الشهادة العادية المقدمة من تجار المجوهرات.

كما تقدم العديد من المختبرات، مثل المعهد الدولي للأحجار الكريمة (IGI)، خدمات إضافية، من بينها كتابة رقم شهادة مجهري على الماس لاستخدامه لاحقًا في تحديد هوية القطعة، ويكون النقش صغير جدًا بحيث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ولا يؤثر إطلاقاً على درجة الوضوح.

لا تشتروا أبدًا قطع الماس مزخرفة ومتعددة الألوان بدون مقاطع فيديو مكبرة

وحذر المعهد الدولي للأحجار الكريمة (IGI)، الحاصل على شهادتي ISO 17025 و9001 لفحص وتصنيف الماس المزروع في المختبر، من شراء قطع الماس المزخرفة والمتعددة الألوان، بدون مقاطع فيديو مكبرة أو صور فوتوغرافية، ففي كثير من الأحيان، ينشغل المستهلكون كثيرًا بالعثور على «أكبر» ماسة ذات «أفضل» المواصفات على الورق، وبأقل قدر من المال.

ولكن، عندما يتعلق الأمر بأحجار الماس ذات الأشكال الفاخرة «مثل كوشن Cushion، أوفال Oval، إيمرلاند Emerald، وبرنسيس Princess»، فإن شهادة الماس المدعومة بالصور ستساعد على «فهم» الماس بشكل أفضل.

احصلوا على ضمان من الصائغ

وبخلاف شهادة الفحص والتصنيف، يُفضل أن يكون مع الماس شهادة ضمان، كالشهادة التي تصحل عليها عند شراء سيارة علي سبيل المثال، سواء كانت الشهادة مرفقة مع القطعة أو حتي تم شراءها بشكل منفصل، فهذه الخطوة ستضمن بقاء خاتم الماس آمناً وبراقاً دائما، خصوصا أن الماس يمكن أن يتشقق أو ينكسر، حتى من أبسط الأشياء كرفع أكياس البقالة من السيارة، أو عند العمل في الحديقة أو غير ذلك، إلا أن هذه المخاطر ستكون غير مؤثرة في حال وجود شهادة ضمان، خصوصا أنها تضمن فحص قطعة الماس بشكل دوري لفحصها وإصلاحها إن لزم الأمر، وكذلك سيغطي الضمان أي عيوب في المواد أو الصناعة.

لذلك عليك الحرص جيدا، وتأكد عند شراءك المجوهرات الماسية من اتخاذ هذه الاحتياطات الإضافية، وعدم الشراء من مصدر لا يقدم الشهادات والضمانات كخيار متوفر، لأن أحد أهم واجبات الصائغ تجاه زبائنه هو تقديم ماس يجلب لمقتنيه السعادة مدى الحياة.