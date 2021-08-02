المحكمة العليا الإسرائيلية تقبل الاستئناف في قضية أهالي حي الشيخ جراح

قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية، الاستئناف في قضية أهالي حي الشيخ جراح، وفقا لما ذكرته قناة «سكاى نيوز عربية»، في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وعقدت المحكمة الإسرائيلية العليا، الجهة القضائية الأعلى في دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من العائلات المهددة بالتهجير القسري في حي الشيخ جراح، بعد مصادقة «المحكمة المركزية» على قرار تهجيرهم.

وكانت المحكمة ذاتها، قد قررت الأسبوع الماضي تجميد قرار إخلاء صادر بحق 3 عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، تصريح المحامي سامي إرشدي، الذي قال فيه: إن محكمة الاحتلال العليا، وافقت على طلب تقدم به، والمحامي حسني أبوحسين، لتجميد قرار تهجير عائلات «الدجاني، وحماد، والداهودي»، من حي الشيخ جراح، الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ، اعتبارا من مطلع شهر أغسطس الجاري.