الفئات المستحقة لإعانات وزارة الأوقاف: منها الأرامل والمطلقات

تخصص وزارة الأوقاف مبلغ 24 مليون جنيه للإعانات النقدية، والتي تُصرف عن طريق الإدارات العامة للبر على مستوى الجمهورية للفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة والمرأة المعيلة.

وتُصرف الإعانات وفق ظروف كل حالة، وبناء على دراستها بمعرفة الإدارة العامة للبر بكل مديرية، تحت إشراف الإدارة المركزية لشؤون البر والأوقاف بديوان عام الوزارة، إضافة إلى مبلغ مماثل تقريبًا يتم صرفه بمعرفة مجالس إدارات المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.

وتقدم وزارة الأوقاف، ممثلة في قطاع الإدارة المركزية لشؤون البر والأوقاف، مساعدات عينية ومادية للأسر الفقيرة والمطلقات والأرامل والمتزوجين وذوي الهمم، وفق عدد من الشروط، حيث تقدم المساعدات على 4 دفعات في العام.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد مواعيد منح المساعدات، والشروط والفئات المستحقة للتك المساعدات، ومعايير تحديد حجم مساعدات وزارة الأوقاف، وطريقة ومعايير الحصول عليها، وفقاً لما حددته الأوقاف.

شروط الحصول على المساعدات من الأوقاف

اشترطت وزارة الأوقاف للحصول على مساعدات عينية بإدارة الأوقاف بالمديريات الإقليمية أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية:

- ألا يكون حاصلًا على معاش «تكافل وكرامة».

- عدم امتلاكه حيازة زراعية.

- تقديم بحث اجتماعي لإدارة الأوقاف التابع لها يفيد باستحقاقه للإعانات.

- ألا يمر 6 أشهر على قسيمة الزواج للراغبين في الحصول على إعانة زواج.

- إحضار شهادة الوفاة بالنسبة لإعانات الوفاة.

- إحضار قسيمة الطلاق للراغبين في الحصول على إعانة طلاق.

الفئات المستحقة للحصول على اعانات الأوقاف

يشترط للحصول على إعانات الأوقاف، المرض، الأرامل والمطلقات ذوات الأبناء، زواج الفتيات للمرة الأولى للأهالي، دفن الموتى من فقراء المسلمين، طلبة الجامعات والمعاهد العليا، فقراء المسلمين، زواج العامل أو العاملة بالوزارة أو من يعول من بناته للمرة الأولى.

قيمة إعانات وزارة الأوقاف

1- إعانة زواج اليتيمات الفقيرات: 1500 جنيه.

2- الإعانة الشهرية للطلاب الأولى بالرعاية: 200 جنيه شهرياً.

3- إعانة زواج الفقيرات: 1500 جنيه.

4- إعانة الوفاة للعاملين بالوزارة: 2000 جنيه.

5- إعانة مساعدة الفقراء والمساكين والمرضى والأرامل والمطلقات وكبار السن للأكثر احتياجاً: 400 جنيه تصرف كل 3 شهور.