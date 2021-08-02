تفاصيل مشاركة وزارة الثقافة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بأسيوط

أعلن الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصورالثقافة، تفاصيل مشاركة وزارة الثقافة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تعمل وزارة الثقافة على تقديم المنتج الثقافي لجميع فئات المجتمع بمختلف ربوع مصر.

وأكد «عطوة» في تصريحات لـ«الوطن»، إطلاق مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، من قصر ثقافة ساحل سليم التابع لفرع ثقافة أسيوط، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى نهاية الشهر الجاري، بمشاركة كل القطاعات بالمحافظة، وتشمل جميع قرى المركز، وذلك في إطار مشاركة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحرص الوزارة على وصول المنتج الثقافي إلى جميع فئات المجتمع بكل ربوع مصر.

وتضم الفعاليات الثقافية التي يجري تنفيذها بمقر قصر ثقافة ساحل سليم، «عروضا فنية، أراجوز للأطفال، تنورة، عروضا فنية شعبية، لقاءات توعوية للشباب، لقاءات تفاعلية، وندوات، وورش حكي، ولقاءات دوار العمدة، وبعض الورش الفنية في مجالات الأركيت، النسيج، التطريز، تدريب علي ريادة الأعمال وإقامة المشاريع الصغيرة»، بالإضافة إلى عرض مجموعة من إصدرارت الوزارة، وغيرها من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، التي تخدم كل فئات المجتمع.

في سياق منفصل، انطلقت اليوم، فعاليات الأسبوع الثقافي لأطفال المناطق الحدودية مشروع «أهل مصر»، الذي تنظمة قصور الثقافة بمحافظة الإسماعيلية، خلال الفترة من 2 إلى 8 أغسطس، بهدف الاهتمام بأطفال المناطق الحدودية.

تتضمن فعاليات الأسبوع تنفيذ العديد من الورش الفنية والثقافية من بينها ورش مسرح، في مجالات الجلد، الإكسسوارات بالنحاس، منسوجات تراثية، تصوير بالأكريليك، ورش فنون تشكيلية، ورش ثقافية عن فن كتابة القصة القصيرة، كما تتضمن عددًا من الزيارات الميدانية التثقيفية التي تتخللها ورش حكى توعوية لترسيخ قيم المواطنة وتعزيز ثقافة التفكير لدى الطفل ومساعدته على تقبل الآخر باختلاف أجناسه ومعتقداته.