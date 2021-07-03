بيع 10 آلاف نسخة من إصدارات قصور الثقافة في أول يومين من معرض الكتاب

قال الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن مبيعات الهيئة خلال أول يومين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 قد بلغت 10 آلاف نسخة من إصدرات الهيئة بجناحها الذي شهد إقبالا كبيرا من الزوار على سلاسل الذخائر، ذاكرة الكتابة، الهوية، آفاق عالمية، المسرح العالمي، الفلسفة وإصدارات النشر الإقليمي ومجلة قطر الندي.

وأوضح عطوة أن قائمة أعلى الكتب مبيعا حتى الآن ضمت بلاغة النساء، المعارف، نهج البلاغة، تهافت التهافت، تهافت الفلاسفة، ديوان الرُمة، مختار الصحاح، تدهور الحضارة الغربية، مجموعة سندباديات، مصر الحضارة، الثورة العرابية، ثلاثية عبد الرحمن الرافعى تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر من فجر التاريخ حتى الفتح العربي وتاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر «جزئين»، فجر الضمير.

وأضاف أن هناك بعض العناوين التى نفدت منها «بطل هذا الزمان، الشقيقان والأعمال الكاملة لمصطفى عبد الرازق»، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من الزوار على سلسلة النشر الإقليمي ومجلة قطر الندى التي تتراوح الأسعار فيهما من 1 جنيه إلى 5 جنيهات.