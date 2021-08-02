الثقافة تنفي علاقتها بمسرحية أشرف عبدالباقي وحمو بيكا: ليست تابعة لنا

استعان مسرح الفنان أشرف عبدالباقي، بمؤدي المهرجانات حمو بيكا، للمشاركة في أحد العروض المسرحية الخاصة بالفرقة، الذي يعرض في الساحل الشمالي، في وقت استعدت فيه وزارة الثقافة، لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، الذي ينطلق في 15 أغسطس الحالي لمدة 16 يوما، وهو إحدى أبرز الفعاليات الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة، ويضم 31 حفلا موسيقيا لنخبة من نجوم الطرب العربي، بينهم: علي الحجار، نادية مصطفى، هاني شاكر، وائل الفشني، وياسين التهامي، بهدف الارتقاء بالذوق العام للمستمع المصري، ما دفع كثيرين لمقارنة الموقفين، والسؤال: «أين وزارة الثقافة مما يحدث؟».

وزارة الثقافة تنفي علاقتها بمسرحية حمو بيكا

وعن مدى مسؤولية وزارة الثقافة، عن مشاركة حمو بيكا في عرض مسرحي تابع لفرقة خاصة، أكد مصدر مسؤول في الوزارة لـ«الوطن»، أنّ المسرح ليس تابعا للوزارة، كما أنّ «الثقافة» ليست مسؤولة عن أي مسرح أو مسرحية للفنان أشرف عبدالباقي يشارك بها حمو بيكا: «المسرح جهة خاصة، ويتبع مالكه أو مستأجره».

وأثار خبر مشاركة حمود بيكا للفنان أشرف عبدالباقي في مسرحيته «شمسية وأربع كراسي»، ردود فعل غاضبة على مدار الساعات الماضية، والمسرحية بطولة أشرف عبدالباقي، و«أوس أوس»، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي.

وفي سياق مختلف، أعلنت وزارة الثقافة عودة مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الدورة الـ29 من المهرجان، لتقديم نحو 30 حفلا لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي، يحييها أطفال مركز تنمية المواهب، مجموعات الأوبرا لموسيقى الحجرة، أوركسترا القاهرة الاحتفالي بمشاركة ثنائي الفيولينة والبيانو فؤاد ومنيب، فريق وسط البلد، مي فاروق، أحمد عفت، فريق كايرو كافيه بقيادة علي شرف، أحمد جمال، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق وغيرهم.