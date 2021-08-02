يتضمن مناهج تعليمية مصرية.. أبرز المعلومات عن تطبيق «اتكلم عربي»

أتاحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أمس، المناهج التعليمية المهمة على تطبيق «اتكلم عربي» والذي يمكن الأسر المصرية بالخارج من الاطلاع على المناهج واستخدامها وتحميلها للاستفادة منها.

ويأتي هذا التطبيق استجابة لطلبات الأسر المصرية بالخارج، لتوفير نسخ إلكترونية للمناهج التعليمية المصرية على تطبيق «اتكلم عربي»، لتتمكن الأسر المصرية بالخارج من الاطلاع والحصول على المناهج واستخدامها في عملية تعلم أبنائهم.

وجرى إطلاق تطبيق «اتكلم عربي» في إطار التيسير على المغتربين في الدول كافة، وحفظ الهوية المصرية، بالتعاون بين وزارة الهجرة ودار نهضة مصر للنشر.

معلومات عن تطبيق اتكلم عربي

- يأتي التطبيق ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- أطلقت الوزارة هذا التطبيق بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

- تستهدف مبادرة «اتكلم عربي» في المرحلة الأولى، الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، والمرحلة الأخرى من سن 6 إلى 9 سنوات، بينما تكون المرحلة الثالثة من سن 9 إلى 12 سنة.

- يتيح إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة، الفرصة للأجيال المصرية الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة في أي مكان عن طريق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

كيف يمكن تحميل تطبيق اتكلم عربي؟

يمكن تحميل تطبيق اتكلم عربي عن طريق جوجل بلاي من هنا.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن المناهج التي سيجرى إتاحتها هي اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية، ومنهج القيم واحترام الآخر في صورتها الإلكترونية.

وأشادت مكرم بالتعاون المثمر والفعال مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة دار نهضة مصر للنشر، في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التي أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

كما قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سعيد بالتعاون المثمر والفعال مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وتفعيل المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، التي أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع دار نهضة مصر، لافتا إلى أن مناهج اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية ومنهج القيم واحترام الآخر في صورتها الإلكترونية، ستكون متاحة على التطبيق، بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.