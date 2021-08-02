4 خطوات لتوثيق شهادات الميلاد والوفاة

وضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الخطوات والإجراءات في حال توثيق شهادتي الوفاة أو الميلاد عبر مكاتبها المختلفة، المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، فإذا رزقت بمولود جديد، أو حدث حالة وفاة، وأردت في أي حال منهما توثيق شهادتي الميلاد أو الوفاة، عليك اتباع الخطوات التالية:

الإجراءات

1- التوجه إلى أقرب مكتب صحة تابع لك أو للمستشفى الذي شهد حالتي الوفاة أو الولادة.

2- تسليم المستندات المطلوبة إلى الموظف المختص.

3- الذهاب إلى الخزينة لدفع الرسوم المقررة.

4- العودة مرة أخرى إلى الموظف مع إيصال الدفع ليتم ختم الشهادة.

الشروط

1- أن يكون مصري الجنسية.

المستندات المطلوبة

1- أصل شهادة الميلاد

2- أصل شهادة الوفاة.

في حال الالتزام بالشروط والمستندات المطلوبة يتم توثيق شهادتي الميلاد والوفاة في نفس اليوم مقابل رسوم نقدية تصل إلى 55 جنيه.

وكانت وزارة الصحة والسكان كانت قد أطلقت تطبيق إليكتروني يونيو 2020 يحمل اسم «صحة مصر»، وتخطى عدد المشتركين في هذا التطبيق منذ انطلاقه الرسمي، 2 مليون مواطن، بهدف نشر التوعية فيما يخص فيروس كورونا المستجد، من خلال المعلومات الصحية المنقولة من مصادرها الرسمية مثل وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية بداية من الحماية من الفيروس مروراً بطرق الوقاية وكذلك معلومات عن العزل المنزلي.

وأوضحت الوزارة، أن أكثر المحافظات التي تعاملت مع التطبيق كانت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية بشكل يومي، وأن أغلب التساؤلات جاءت عن فيروس كورونا المستجد بنسبة 60%.

كما شمل التطبيق أيضاً يدعى المستشفيات، يتم من خلال تصنيف حالات الكورونا من خلال تصنيف الفرز والكشف عن حالات كورونا ويظهر للشخص من خلال التطبيق أقرب 5 أماكن ومستشفيات يستطيع الشخص الذهاب إليها للكشف، كما يوضح التطبيق رسماً للمستشفيات.