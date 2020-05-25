"الصحة" تحدث تطبيق "صحة مصر" لضم مستشفيات استقبال حالات كورونا

أعلنت وزارة الصحة عن تحديث تطبيق "صحة مصر"، لضم خريطة تفاعلية بأسماء وعناوين 320 مستشفى خصصتها وزارة الصحة لاستقبال جميع الحالات المشتبه في صابتها بفيروس كورونا، حتى يمكن للمواطن الدخول على التطبيق وتحديد أقرب مستشفى له وفقا لمكانه.

كما وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في وقت سابق، بفتح تحقيق عاجل وفوري فى واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى عبدالحليم، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا بمستشفى المنيرة، وذلك فور علمها بالواقعة، مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وجود أي تقصير.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنها 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.