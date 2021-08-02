نائلة السليني: الإخوان في تونس يبحثون عن «خرم إبرة» للتوسع

قالت نائلة السليني، الأستاذة الجامعية في الحضارة الإسلامية بالجامعة التونسية، إنه لا مكان للإسلام السياسي في تونس، منوهة بأن الإخوان في تونس يبحثون على «خرم إبرة» للتوسع لاحقا.

واعتبرت في حوار لإذاعة «موزاييك» التونسية، اليوم، الاثنين، أن حركة النهضة الإخوانية خلال سنوات حكمها الأربع الأولى تمكنت من الدولة التونسية، وقامت بما أسمته إعادة غزو جديد، محمّلة جماعة «الإخوان» وذراعها السياسي المتمثل في حركة «النهضة» مسؤولية انهيار المنظومة الصحية والتعليمية والإدارية.

وأضافت السليني: «تمت عملية دمغجة كبيرة للتونسيين وباعوا لهم حلمًا كبيرًا بأنه أصل الدين والتقوى ووعدوهم بمشاريع كبرى»، وحملت المسؤولية أيضًا للأحزاب التي كانت تبحث عن تموقع ولا يهمها ما سيحدث لاحقًا.

وأشارت إلى أنها نبهت إلى مزالق الدستور التونسي «دستور 2014» منذ النسخة صفر، بحكم معرفتها لخلفياتهم الإيدولوجية، وفق تعبيرها، مضيفة إلى أن التوافق الواسع على ذلك الدستور كان في إطار «بيعة وشرية من النهار الأول»، مشددة على أن هذه الأوضاع المتردية تقتضي الوقوف عندها وتصحيحها ومحاسبة كل المتورطين من بين أطراف منظومة السلطة الحالية التي اعتبرتها «غير شرعية».

كما دعت إلى الإسراع في تعيين وزير أول وحكومة، والعمل على جملة الملفات الهامة من بينها الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا.

واختتمت حوارها بالقول: «يجب المحاسبة بجميع مظاهرها لكل من أخطأ في حق البلاد والعباد»، و حذرت من دعوات الحوار والتوافق مع حركة النهضة الإخوانية.