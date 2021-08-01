أمين حركة الشعب: لا تقلقوا على تونس «الأمن مستقر»

قال زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب التونسية، إن نزول الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم إلى شارع الحبيب بو رقيبة في تونس، رسالة إلى الشعب، لتؤكد أن الأمن مستتب ولا يوجد أي انفلات أمني، خاصة أن حركة النهضة الإخوانية، تبث شائعات حول الأمن في تونس، متابعا: «لا تقلقوا على شعب تونس».

وأضاف «المغزاوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة»، المذاع على فضائية «Extra news» اليوم الأحد، أن تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حول الأمن، سيعود إلى تونس إذا عادت حركة الإخوان للحكم، كانت شائعة، ولم يحدث أي زعزعة في الأمن في تونس أو السواحل الشواطئية التي تطل عليها، مؤكدا أن محاولة الإخوان يائسة.

وأوضح أمين عام حركة الشعب التونسية، إن ما قام به رئيس تونس في تعطيل البرلمان، تصحيح مسار الثورة التونسية، ضد محاولة الاختطاف التي قامت بها حركة النهضة التابعة للإخوان، مشيرا إلى أن الشعب التونسي سيحافظ على مكتسبات الثورة، واستمرار المسار الديقراطي.

وأكد أمين عام حركة الشعب التونسية، أن الساعات المقبلة، ستشهد اختيارا لرئيس الحكومة التونسية، ووضع خارطة طريقة لعودة البرلمان التونسي للعمل، وتشكيل الوزراء من أجل استمرار المسار الديمقراطي في البلاد.

وتابع أمين عام حركة الشعب التونسية: «سيقدم الرئيس التونسي خارطة طريق ستعتمد على القوانين لإنقاذ الديمقراطية التونسية التي لا تقوم على إيديولوجيات أو اختطاف الثورة أو انفراد فصيل بالسلطة أو إنشاء نوع جديد من الديمقراطية، والحكومة الجديدة ستأخذ الأوضاع الاقتصادية بعين الاعتبار لأن الاقتصاد التونسي يمر بأزمة في ظل انتشار أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلاد وسط ظروف سياسية صعبها سببها جماعة الإخوان».