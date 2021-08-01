ناجي قمحة: مصر تدعم أمن واستقرار تونس دائما وتساند «سعيد» في قراراته

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن مصر دائما تتضامن مع المطالب الشعبية للدول العربية، ومنها الشعب التونسي، والحفاظ على الدولة التونسية من الانهيار، محاولة ضمان عدم لجوء أي طرف من أطراف النزاع هناك، إلى ارتكاب أية مشكلة تؤثر على زعزعة وأمن واستقرار الدولة التونسية.

وأضاف «قمحة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي مؤخرا، كانت لضمان بقاء وقوة الدولة التونسية، كما استطاع الإعلام المصري، دعم قرارات الرئيس التونسي بقوة، فيما اتخذه من قرارات، تتعلق بمحاربة الفساد وجماعة الإخوان، الأمر الذي شكل حصانة حتى اللحظة الراهنة للدولة التونسية، ومطالب الشعب المشروعة، والعمل على تحقيق المطالب.

وأوضح أن ما شهدته مصر خلال سنة واحدة من حكم الجماعة الإرهابية، شهدته تونس في عشر سنوات، لكن أصالة الشعب المصري، وعمق مؤسسات الدولة، جعلته يكتشف الجماعة الإرهابية سريعًا، والشعب التونسي انخدع بالمتاجرة بالدين، واللعب على احتياجات الطبقات الفقيرة في المجتمع، مشيرًا إلى أن كلا من مصر وتونس، كانتا تحققان أعلى معدلات تنمية في المنطقة، لكن عوائد هذه التنمية لم تصل إلى المواطن العادي، وبالتالي لم يشعر بها.

أما بخصوص قضية السد الإثيوبي، لفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب أي طرف يريد التدخل في الأزمة أن يكون مقتنعا التوصل لحل ملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، على أن تكون التدخلات جدية كاملة، وبهدف مصلحة كل الشعوب، وحق كل الشعوب في التنمية.