حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء بقنا

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، وحسين الزمقان، نائب رئيس مجلس المدينة، اليوم الاثنين، أعمال بناء بدون استخراج رخصة بناء والأوراق المطلوبة، بشارع السكة الحجازية، بمنطقة العبابدة، بمدينة قنا، من خلال إزالة القاعدات الخرسانية التي جرى عملها.

كما أزالت الوحدة المحلية لقرية الجبلاو، برئاسة هاني دشناوي، رئيس الوحدة، حالتين تعديات على أراضي أملاك الدولة بالقرية، على مساحة 60 متراً مربعاً تقريباً، عبارة عن سور من الطوب الأبيض، كما نفذت إزالة ووقف أعمال بناء على نفقة المواطن المخالف، لحالة تعديات أخرى على مساحة 135 متراً تقريباً، مكونة من قواعد خرسانية.

وفي وقت سابق أمس الأحد، تمكنت الوحدة المحلية لقرية القناوية، برئاسة فراج الوحش، رئيس الوحدة، من التصدي لحالة بناء مخالف بدون ترخيص، في القرية، حيث تم وقف أعمال البناء، والتحفظ على المعدات.

ويجري تنفيذ هذه الحملات بناءً على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وتحت إشراف أشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، في إطار حرص المحافظة على إزالة أي حالة تعديات على أملاك الدولة في مهدها، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة، وتأثير سلبي على حق الدولة والشعب.

وشدد المحافظ، في وقت سابق، على استمرار الحملات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لمنع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف فوراً، للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، ووجه الوحدات المحلية بعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين والمخالفات لقانون البناء الجديد.