يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الفاكهة المختلفة في الأسواق، لأهميتها في إمداد الجسم بالفيتامينات المختلفة التي يحتاجها، وترصد «الوطن»، أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم..

سعر العنب

وصل سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم، إلى 15 جنيهًا، بينما سجل الكيلو جرام من العنب الأسود اليوم، نحو 25 جنيهًا.

سعر التفاح

ووصل سعر كيلو التفاح البلدي إلى 15 جنيهًا، والأمريكاني نحو 35 جنيهًا، والإيراني والسكري بنحو 40 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر البلح الرملي

اختلف سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 12 و18 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 و7 جنيهات.

سعر المشمش

سجل سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 12 و20 جنيهًا.

سعر التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 15 و20 جنيهًا.

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم، بين 20 و50 جنيهًا.

سعر البرقوق

وبلغ سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم، نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 20 جنيهًا.

سعر المانجو

سجل كيلو المانجو فص نحو 50 جنيهًا، ووصل سعر المانجو عويس إلى 35 جنيهًا، والهندي سجل 25 جنيهًا، كما سجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، وكيلو المانجو البلدي 18 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو المانجو الدبشة إلى 15 جنيهًا، والصديقة 20 جنيهًا.

سعر الخوخ

استقر سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم، عند 15 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

بلغ سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم، نحو 6 جنيهات للكيلو.