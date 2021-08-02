أحدث ظهور لطفل «شاهد مشافش حاجة» مع هاني رمزي

نشر الفنان هاني رمزي صورة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، تجمعه بطفل مسرحية «شاهد ماشفش حاجة»، الذي ظهر مع الفنان عادل إمام.

وعلق «رمزي»: «ده المهندس أحمد، الطفل اللي كان مع عادل إمام فى شاهد ماشافش حاجة، وكمان كان مع فؤاد المهندس فى إنها حقا عائلة محترمة».

وأضاف: «اللى لما شوفته وهو بيمثل زمان قلت لأبويا عايز أطلع ممثل زى الطفل ده وكبرت جوايا الفكرة، وتمر السنين وييجى يسلم عليا ويقولى أنا بقى يا سيدي السبب فى إنك تكون فنان، مبسوط إني قابلتك واتصورت معاك».

هاني رمزي في العرض المسرحي«أبو العربي»

عاد الفنان هانى رمزى للوقوف على خشبة المسرح منذ حوالي 18 عامًا، وتحديدًا منذ مشاركته فى بطولة مسرحية «كده أوكيه»، مع أحمد السقا ومنى زكي وياسمين عبدالعزيز عام 2003.

ومع نهاية شهر مايو الماضى عاد نجم الكوميديا مرة أخرى لـ«أبوالفنون» من خلال مسرحية «أبوالعربي»، التي جمعته مجددًا مع الفنانة داليا البحيرى بعد تعاونهما فى فيلم «محامي خلع» عام 2002.

وأكد «رمزي» خلال تصريحات صحفية، أن العرض المسرحي يختلف عن فيلم ابو العربي، قائلا إن قصة مسرحية «أبوالعربى» مختلفة تمامًا عن فيلم «السيد أبوالعربى وصل»، الذي قام ببطولته عام 2005، لافتًا إلى أن شخصية أبوالعربي جرى وضعها فى إطار جديد على خشبة المسرح بشكل وحدوتة وشخصيات مختلفة ليس لها علاقة بالفيلم: «إحنا استغلينا الشخصية فى حاجة جديدة خالص».