المؤبد لعامل وشقيقته ألقيا طفلتين في بئر بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، الدائرة الثالثة، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد لعامل وشقيقته، في تهمة خطف طفلتين شقيقتين، وإلقائهما في بئر بعمق 15 متراً، بغرض قتلهما، في قرية «نجع البراغيث»، بدائرة مركز أبو تشت، شمال محافظة قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، والمستشار محمد زين علي، وعضوية المستشارين أشرف أبو الحسن محمد، ومصطفى محمد الجارحي، وسكرتارية أبو المعارف عبدالشافي، ومحمد وزيري، وأسامة الأمير.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 10 مايو 2020، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بلاغاً بتغيب الطفلتين «وفاء أحمد كمال الدين»، 4 سنوات، وشقيقتها «إيناس»، 3 سنوات، بقرية «نجع البراغيث»، بمركز أبو تشت.

وشكل الأهالي ومباحث مركز الشرطة مجموعات للبحث عن الطفلتين، وبعد 6 أيام من البحث عثر عليهما على قيد الحياة داخل بئر عمقها 15 متراً، بالقرب من مقابر القرية، وجرى نقلهما إلى المستشفى، حيث تم إسعافهما، بعدما كانتا قد أوشكتا على الموت جوعاً وعطشاً.

تم تشكيل فريق بحث من مباحث مركز أبوتشت، وتبين أن مرتكبي الواقعة كل من «حمدي أ. م.»، 37 سنة، خال الطفلتين، وشقيقته «سعادة»، 44 سنة، خالتهما، بسبب تعدد الخلافات بين والد الطفلتين ووالدتهما، شقيقة المتهمين، ومعايرة الأب لزوجته أكثر من مرة بخلفة البنات.

قيدت القضية برقم 147 كلي قنا، وأحيلت إلى محكمة جنايات نجع حمادي برقم 944 لسنة 2021 جنايات أبوتشت، وقضت المحكمة، في جلستها الأخيرة لنظر القضية، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد.