«الوزراء الكويتي»: ندعو المجتمع الدولي إلى دعم تونس ومساندتها

دعا مجلس الوزراء الكويتي المجتمع الدولي، عبر تغريدة بالحساب الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» إلى دعم الجمهورية التونسية الشقيقة ومساندتها في مواجهة تحدياتها وبشكل خاص الصحية منها.

ونشرت الجريدة الرسمية التونسية أمرًا رئاسيًا برفع الحصانة البرلمانية عن النواب، وتعليق اختصاصات مجلس النواب التونسي لمدة شهر واحد قابل للتمديد.

وقال «سعيد»، في كلمة له أثناء أداء «غرسلاوي»، اليمين الدستورية، الذي بثته قناة العربية الإخبارية: إن تعيينه جاء تطبيقا للفصل الـ80 من الدستور، على عكس ما يظن البعض بأنه لا يجرى احترام الدستور.

وأضاف الرئيس التونسي: «وليطمئن الجميع في تونس وخارج تونس، أننا نحتكم إلى القانون، ونعلي القانون الأعلى، وأنا درست القانون طوال سنوات، وليس اليوم الذي أتنكر فيه بما درسته لأجيال تعاقبت في دراسة الحقوق في تونس».

وتابع: «ليطئمن الجميع على الحقوق والحريات، وليعلموا أني حريص عليها، أنت مطالب بضمان استمرارية الدولة في ظل ظرف دقيق، وليعلم الجميع أن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط، وهناك من الفاسدين من يحرك الخيوط من وراء الستار، ولكن الدولة تعمل لخدمة الجميع في إطار القانون والدستور».

وأكد الرئيس التونسي: «اتخذت تدابير استثنائية ضمانًا للحقوق والحريات، وضمانًا لاستمرارية الدولة»، مشددًا على أن هناك جهات تسعى إلى تفجير الأوضاع في الداخل التونسي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، أصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير أعمال وزارة الداخلية، حيث أدى رضا غرسلاوي، المكلف بتسيير أعمال وزارة الداخلية، اليمين الدستورية أمام الرئيس، طبقا للفصل 89 من الدستور، حسبما نقل موقع القناة التاسعة التونسية.