عاجل.. أول تعليق من إيمان الحصري بعد أزمتها الصحية

حرصت الإعلامية إيمان الحصري على التواصل مع جمهورها، في أول تعليق لها عقب أزمتها الصحية، معربة عن شكرها للجميع على ما لاقته من حب طوال الفترة الماضية.

وكتبت إيمان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أول مرة أكون قادرة إني اكتب على فيس بوك من شهور.. والله مش عارفة أقولكم ايه على كم الاهتمام والدعم والحب اللي شوفته وسمعته وقريته في كل كلمة، وكل دعوة من القلب.. الدعاء الصادق».

وأضافت: «اللي لولاه مكنتش هبقي موجودة دلوقتي.. ناس كتير قوي نفسي أكلمها وأقولها شكرًا.. شكرا بجد.. حبكم ومساعدتكم ودعائكم ومشاعركم الطيبة وصلت، ودائما كانت وما زالت بتهون عليا»

واختتمت: «إن شاء الله عندي ثقة كبيرة اني هعدي التجربة الصعبة دي على خير، لأن الحقيقة ما زلت فيها، لسه مخرجتش.. ولسه محتاجة.. دعواتكم»