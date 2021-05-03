الإعلامية إيمان الحصري تخضع لعدة عمليات جراحية بعد مرورها بأزمة صحية

‎خضعت الإعلامية إيمان الحصري، لعملية جراحية منذ أسبوعين، نتج عنها مضاعفات صحية ترتب عليها المكوث في المستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى، في محاولة لتلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولى، كان آخرها بالأمس.

وتنتظر إيمان الحصري، استقرار حالتها الصحية وإجراء عملية أخرى، للتأكّد من شفائها.

وتقدم إيمان الحصري برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، منذ انطلاقتها في 2017.

وتخرجت «إيمان» في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وبدأت مشوارها المهني في قناة «النيل للأخبار»، قبل أن تنتقل للمشاركة في تقديم برنامج «البيت بيتك».

وسافرت إيمان الحصري إلى الأراضي المحتلة في عام 2007، لتنقل للتليفزيون المصري ما يدور آنذاك من أحداث صعبة.

كما عملت في قناة الحرة، في برنامج «هن» الذي استطاعت من خلاله تقديم الواقع السياسي للمرأة العربية.

كما عملت في عدة قنوات من بينها صدى البلد والمحور، قبل أن تستقر في شبكة قنوات dmc، لتقديم البرنامج المسائي الرئيسي في المحطة، مع انطلاقتها.