انفراجة قريبة بالحالة الصحية لـ إيمان الحصري.. جراح عالمي يجري لها عملية

دائما ما يرى أساتذة الإعلام أن الكاميرا مثل الإنسان «تحب وتكره»، إما أن ترفع من يجلس أمامها لعنان السماء، أو تخسف بها سابع أرض، قد تجعله إعلاميا مميزًا يشير إليه الجميع أينما ظهر بنظرة إعجاب، أو يصبح من أنصاف المشاهير ويدخل في طي النسيان، وإذا كان الحديث عن الإعلامية إيمان الحصري، فهي ممن استطاعوا أن يكونوا من أصدقاء الكاميرا، يحب الجميع طلتها، وتألف الشاشة وجهها، دخلت منازل الجمهور ببرامجها، وأسرت قلوب متابعيها في فترة قصيرة، ولكن يبدو أن المرض وقف على الجانب الآخر متحديًا سحر الكاميرا، يريد أن يعطل المسيرة الإعلامية لها، ما جعلها جليسة الفراش منذ وقت طويل بسبب خطأ طبي.

الحالة الصحية لـ إيمان الحصري بعد خوضها أكثر من عملية جراحية، يبدو أنها ستشهد انفراجة في الآونة المقبلة، وفقًا لما قالت مصادر طبية، وذلك عن طريق حضور جراح عالمي إلى مصر الأسبوع المقبل من أجل إجراء جراحة عاجلة لإيمان الحصري، والتي أصيبت بأزمة صحية خلال الفترة الماضية نتيجة خطأ طبي تسبب لها في مضاعفات صحية.

طبيب عالمي يجري عملية لـ إيمان الحصري قريبا

وأضافت المصادر أن أشهر جراح قولون في العالم، هو المكلف بإجراء العملية الجراحية للإعلامية الشهيرة، بعد أن اطلع على الأشعة والتحاليل والتقارير الطبية، التي صدرت من المستشفى الذي كانت تعالج بداخله «الحصري»، وخلال الأيام الماضية تواصل الطبيب العالمي مع الإعلامية، من أجل الوقوف على التفاصيل الأخيرة للعملية وطمأنتها.

وحاولت «الوطن» التواصل مع الإعلامية إيمان الحصري أكثر من مرة، ولكن حالتها الصحية لم تسمح لها بالتحدث، وذلك لأنها تعاني من تدهور كبير خلال الشهرين الماضيين، بعد أن أجرت عملية جراحية خاطئة ترتب عليها حدوث مضاعفات مؤسفة، أرغمتها على المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى، في محاولة طبية مضنية لتلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولى، على أمل استقرار الحالة.

دعوات جمهور إيمان الحصري تحاوطها خلال مرضها

دعوات جمهور ومحبين إيمان الحصري لم تتركها لحظة أمام المرض، بل أحاطت بها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، ولم تقتصر حملات الدعاء داخل مصر فقط، بل وصلت منشورات الدعاء لدول عربية لما تحظي به من شعبية كبيرة، وكانت أكبر حملة دعاء لها في ليلة القدر من رمضان الماضي.