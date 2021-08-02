«فودة» يتفقد تطوير مضمار الهجن وطريق السفاري بشرم الشيخ

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، أعمال تطوير مضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ، في إطار جولاته المتعددة لمتابعة المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن سباقات الهجن، التي تجرى بمضمار الهجن في شرم الشيخ، أصبحت مشهورة عالمياً، لافتاً إلى أنَّ المضمار الحالي يجرى تطويره لاستقبال الوفود رفيعة المستوى التي تأتي للمشاركة أو مشاهدة السباقات، حيث جرى الاتفاق على إنشاء صالة كبار الزوار، تسع 200 شخصية، وطريق خاص يربط بين صالة كبار الزوار وطريق السفاري، بالإضافة إلى حظائر الهجن، ومسجد، ودورات مياه حضارية.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أنَّ المحافظة وافقت على تخصيص مساحة 2000 متر مربع لإقامة مستشفى بيطري لخدمة الهجن والخيول التي تشارك في السباقات، مؤكّداً أنَّه يجرى حالياً تطوير وتوسعة مضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى أنَّ هناك استعداد لاقامة مضمار رياضة سباقات الفروسية مع الهجن، من خلال تلك التوسعات.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أنَّ أعمال التطوير تتضمن تطوير المنصة الرئيسية، وإمدادها بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتزويدها بأجهزة التكييف والشاشات، وإعداد صالات استقبال لكبار الضيوف.

وأشار المحافظ إلى أنَّ مضمار شرم الشيخ للهجن تم تزويده بأعمدة إنارة ليلية، لإقامة بعض السباقات والتدريب ليلاً، مبيناً أنَّه تمّ توريد ألف عمود لإنارة المضمار، كما جرى تزويد المضمار بطريق خاص بسيارات كبار الزوار وسيارة التلفزيون والإسعاف والتأمين، ويجري إنشاء أعمدة إرشادية.

وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال رصف طريق الهجن المؤدي من منطقة السفاري إلى منطقة مضمار الهجن بطول 6 كيلومترات، وعرض 30 متراً.