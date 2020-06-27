حملة لتنظيف وتعقيم نادي مضمار الهجن والسفاري بشرم الشيخ

نظم عدد من شباب مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، اليوم السبت، حملة نظافة نادي مضمار الهجن، ومنطقة السفاري، بالتنسيق مع مجلس مدينة شرم الشيخ، استعدادًا لعودة النشاط السياحي بالمدينة.

وقال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، إن الشباب قاموا برفع القمامة والأتربة ساحات السباق والتدريب، قاعة كبار الزوار، وأماكن معيشة الجمال، استعدادًا لعودة النشاط السياحي التدريجي، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس المدينة، أنه سيجري شن عملة لتعقيم وتطهير المضمار، للحفاظ علي الصورة الجميلة لمدينة شرم الشيخ.

وأوضح أن حملة النظافة التي قام بها الشباب، تأتي في إطار المشاركة المجتمعية، ورغبة الشباب بالتعاون لحل مشكلة النظافة والحفاظ على البيئة من التلوث.