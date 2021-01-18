ختام مهرجان الهجن في الذكرى الأولى لافتتاح مضمار شرم الشيخ

اختتمت قبل قليل فعاليات مهرجان سباق المحلي، الذي أقيم على مضمار شرم الشيخ الدولي، خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري، بمناسبة الذكرى الأولى لافتتاح المضمار، وذلك بحضور محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، حيث أقيم المهرجان تحت رعايته، بمشاركة 28 قبيلة من 12 محافظة، وتسابق خلال المهرجان 1172 جملاً من مختلف الفصائل.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه جرى تنظيم موسم البطولات محلياً هذا العام، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأكد على اهتمام القيادة السياسية بهذه الرياضة، كونها خاصة بالقبائل البدوية وبدو سيناء، الذين يحرصون على إحياء تراثهم.

وأعلن المحافظ أنه يجري تطوير مضمار الهجن، من خلال إنشاء قرية للتراث البدوي، ومضمار للخيل، ليكون إضافة رياضية وصرحاً رياضياً في مجال سباقات الهجن والخيول، ليكون جاهزاً لتنظيم المسابقات والبطولات الدولية، التي تجذب وفود السائحين، إضافة إلى جذب كافة القبائل العربية.

بدأت فعاليات ختام المهرجان بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم استعراض طابور الهجن، تحمل لافتات لجميع القبائل المشاركة، ثم عرض البيتش باجي والخيول العربية، وأشواط السباق، وأحيا مجموعة من شعراء البادية المهرجان بأنواع مختلفة من الشعر العربي، بالإضافة إلى عروض فنية لفرقة شرم الشيخ للفنون الشعبية.

وفي نهاية المهرجان، قام المحافظ بتسليم الكؤوس والدروع للفائزين، بالإضافة إلى كأس البطولة، الذي قامت القبائل المشاركة في السباق بإهدائه إلى محافظ جنوب سيناء، تقديراً لجهوده في إنشاء مضمار الهجن ورعايته للمهرجان.

شهد ختام المهرجان اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وعيد حمدان، رئيس نادي الهجن، وممثلو الجهاز التنفيذي، ومشايخ وعواقل المحافظة، ورؤساء نوادي الهجن بالمحافظات، بالإضافة إلى وفود أجنبية من جنسيات مختلفة، منها أوكرانيا وبيلاروسيا.

وقبل قليل من ختام فعاليات المهرجان، تفقد محافظ جنوب سيناء مضمار سباقات الهجن، لمتابعة عيادة السفاري والهجن، وقرية التراث البدوي، وأكد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد، وقياس درجة حرارة كافة المشاركين في السباق، حرصاً على سلامة وصحة الجميع.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه جرى تجهيز عيادة طبية خاصة بالمضمار، تم تزويدها بالأجهزة والأدوات والمعدات الطبية الحديثة، منها أجهزة خاصة بالقلب وأجهزة الأكسجين، ويمكن إجراء عمليات جراحية بسيطة بها، والتعامل مع جميع الإصابات الخاصة برياضة الهجن والخيول والسفاري، وإصابات البيتش باجي.

وأشار المحافظ إلى أنه يجري استكمال تجهيز العيادة بصيدلية شاملة، لافتاً إلى أنه جرى تزويد العيادة بسيارة إسعاف مجهزة، لنقل الحالات من مكان السفاري أو الهجن، إلى مقر العيادة للقيام بالإجراءات والإسعافات الطبية اللازمة.