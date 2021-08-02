«التعليم»: غلق باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غلق باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، الذي استمر لمدة 18 يوما، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن عدد المتقدمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بلغ 40.193 طالب وطالبة، ممن تنطبق عليهم جميع شروط التقديم الخاصة بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أن هذا العدد يدل على نجاح خطى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نحو تطبيق رؤية مصر 2030، وتطوير التعليم الفني وتغيير نظرة المجتمع إليه، وإعداد خريجين مؤهلين بشكل كلي للالتحاق بسوق العمل، وقادرين على مواكبة أحدث التقنيات والأساليب الحديثة المستخدمة بسوق العمل.

وأوضح مجاهد، أن المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مثل الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وفرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، ذلك بالإضافة إلى الحصول على مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، وتوفير الزي المدرسي، وكذلك توفير أتوبيسات نقل الطلاب لأماكن التدريب.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه سيتم التواصل خلال الأيام القادمة مع جميع المتقدمين عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني لإخطارهم بموعد اختبارات القبول، موضحًا أنه سيتم تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية لأول مرة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، حتي يتم مراعاة الدقة الكاملة في تصحيح الاختبارات لجميع الطلاب المتقدمين. واختتم بصيلة أنه نظرًا إلى هذا العدد الكبير من المتقدمين، ستفتتح الوزارة مزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية لهذا العام الدراسي، وسيتم الإعلان عن فتح باب التقديم للطلاب للالتحاق بهذه المدارس خلال الأيام القليلة القادمة.