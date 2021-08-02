الجندي: «المنصات الرقمية» تطور طبيعي للمنابر في العالم أجمع

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن انعقاد مؤتمر الإفتاء العالمي السادس في هذا التوقيت، يرجع إلى أن هذا التواصل الرقمي هو التطور الطبيعي للمنبر، إذ بدأ المنبر بجذع نخلة، ثم صنعوه من الحجر، ثم كان من الخشب، وتفننوا في نقشه، ثم أصبح منبر اليوم، هو المنصات الرقمية والمواقع الافتراضية التي تُخاطب ملايين البشر في عالمنا المعاصر.

لسان القوم الآن أصبح الإنترنت

وأضاف «الجندي»، على هامش المؤتمر العالمى السادس لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي عُرض على شاشة التليفزيون المصري، أن الله عز وجل، عندما يرسل رسولاً يمكنه من لغة قومه، حيث قال تعالى: «ومَا أرسلنا مِن رسولٍ إلَّا بلسان قومِهِ ليُبَيّنَ لهُم»، وفي عصرنا أصبح لسان القوم هو الإنترنت وعالمه الواسع، موضحًا أن التواصل الرقمي لا تمنعه حدود، ولا تعرقله حواجز، ولا تعوقه أعراف، ولا تتحكم فيه حكومات وهنا تكمن خطورته.

التنظيمات المشبوهة نجحت في إحكام خبرتها في التواصل الدعوي عبر الانترنت

وتابع: «دعونا نعترف.. لقد جئنا لعالم السوشيال ميديا متأخرين، بعد أن نجحت التنظيمات المشبوهة في إحكام خبرتها في فن التواصل الدعوي والإفتائي على الإنترنت، ولكن أن تأتي متأخراً أفضل من ألا تأتي أبدا»، داعيًا دور الفتوى في العالم الأجمع، للتنسيق فيما بينها لتجاوز نقاط الخلاف، وتبيين نقاط الاختلاف.

شوقي علام ومعاونوه يخوضون معركة تجديد الخطاب الديني

وأوضح أن الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ومعاونيه، يخوضون معركة تجديد الخطاب الديني بجدية منقطعة النظير، معقبًا: «فلتكن رسالة أهل الإفتاء هي: إننا لن نستطيع منع الشمس ولكننا نستطيع صناعة مظلة».