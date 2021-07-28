خالد الجندي: فتاوى السوشيال خلقت متطرفين كتير.. «يسيطر عليها السلفيون»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن فتاوى السلفيين هي المسيطرة على «السوشيال ميديا»، والحنابلة، موضحًا: «ابحث عن أي فتوى عايزها على السوشيال ميديا، لن تجد إلا رأي الحنابلة، من الآخر كدة، وكمان مش هتلاقي إلا رأي فريق واحد من الحنابلة وهو الفريق السلفي».

تراجع دور الأزهر والمسجد

وأضاف «الجندي»، في برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، أن «البحث عن الفتاوى حاليًا يتم من خلال الموبايل، والسوشيال ميديا تقدمت على دور المسجد ودار الفتوى في البحث عن الإفتاء، خاصة أن السوشيال ميديا مدعومة بالفيديوهات والجرافيك، ولكن الفتاوى كلها للأسف الشديد اتجاه واحد (One way) ، ودي خطورة المسألة، يعني لو بحثت عن حكم حلق اللحية هتلاقي كل الفتاوى تقول ده مجرم وهنحط السيخ المحمي في صرصور ودنه، لغاية ما تفتكر إن إطلاق اللحية أهم من الجهاد في سبيل الله، كما أن هناك فتاوى بأن زيارة الأضرحة شرك في سبيل الله، والكارثة إن اللي بيعملوا كدة قد يكونوا أزهريين مغيبين».

ولفت عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن الأزهر تأخر عن السوشيال ميديا، «وعلى سبيل المثال لو بحثت عن حكم النقاب، ستجد كل الفتاوى على السوشيال ميديا عن فرضية النقاب، ولن تجد إلا اتجاه واحد، والسوشيال ميديا خلقت الكثير من المتطرفين، وعلى سبيل المثال ابحث عن فتاوى المعازف، وهذا الأمر فيه 3 آراء منها الإباحة ومنها الكراهة، ولكن أتحداك لو لقيت الرأيين دول على السوشيال ميديا».

دار الإفتاء تنظم مؤتمرا مهما

وشدد على أن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية يسعى حاليًا إلى تنظيم مؤتمر دار الإفتاء السادس، المقرر عقده في يومي 2 و3 أغسطس، ويجتمع فيه 85 دولة مسلمة، بكبار علماؤهم ومفتيهم، ويناقش تحديات مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي، ويناقش تحديات التطوير وآليات التعاون.