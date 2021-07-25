ما سر إنفاق المصريين 35 مليار جنيه في العيد؟.. خالد الجندي يجيب

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على ما ذكره يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، بأن الشعب المصري سحب خلال أسبوعين فقط، من بينهم أيام عيد الأضحى ما يزيد عن 35 مليار جنيه من ماكينات السحب الآلي، قائلا إن سحب المصريين الأموال خلال فترة عيد الأضحى المبارك، ليس للصرف في الأكل والشرب والمصايف.

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يٌعرض على شاشة «دي إم سي»، أن هذا توقيت واجبات اجتماعية ودينية وصدقات أو أضاحي وزكاة، موضحًا أن هذه الفترة من كل عام يكثر فيها إطعام الفقراء والمساكين، وهناك واجبات اجتماعية وهى العيدية، التى تعتبر نوع من التوسعة على الأهل، لذلك يقومون بسحب الكثير من المبالغ للإنفاق على تلك الواجبات.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن هذا الأمر يعكس حالة الاستقرار الاجتماعي والأمن الاقتصادي، خاصة أن ترتيب مصر في النمو الاقتصادى يأتي في المرتبة الثالثة بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، موضحًا أنه يعلق على هذا الخبر حتى لا يتهم أحد الشعب المصري بالإسراف في الإنفاق.

كما أشاد الشيخ خالد الجندي، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير أضرحة آل البيت والأولياء، حيث وصفها بأنها أجمل الأخبار ومن ضمن الإصلاحات التي لا تعد ولا تحصى، وهو أمر مهم بالنسبة لمن يحترمون ويوقرون آل بيت سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موضحًا أن قرار السيسي يدل على اهتمامه أولا بالبعد الروحي لفئة من الناس.