«يا فاتني».. محمد حماقي يكشف عن بوستر ألبومه الجديد لعام 2021

بعد فترة طويلة من الانتظار، كشف النجم محمد حماقي عن بوستر ألبومه الجديد، الذي سيطلق عليه عنوان «يا فاتني»، بعد 3 سنوات من الغياب.

ترصد «الوطن» 5 معلومات خاصة عن الألبوم الجديد

- الألبوم سيتضمن أغنية بعنوان «يا نسيم حبيبي نسم»، التى كان أطلقها فى حفله الغنائي الأخير، وهي من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي.

- يتعاون حماقي في الألبوم، مع نخبة من الشعراء والملحنين، أبرزهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وعزيز الشافعي وتامر حسين.

- يقدم الملحن تامر علي لحماقي، في الألبوم أكثر من 4 ألحان بين المقسوم والدرامز.

- ألبوم حماقي الجديد من إنتاجه الشخصي.

- الألبوم سيتضمن 12 أغنية.

كان الفنان محمد حماقي، أدى مناسك العمرة خلال وجوده في المملكة العربية السعودية، خلال الساعات الماضية، عقب انتهائه من حفله الغنائي الكبير، الذي أحياه ضمن موسم جدة.

وشارك حماقي، في أداء مناسك العمرة، مدير أعماله، والمنتج حمدي بدر، وعدد من أصدقائه، المقربين في المملكة.

«حماقي»، أحيا حفلا بالسعودية، وكان صعد على خشبة المسرح في حفله الأخير بالسعودية، بجوار فرقته الموسيقية مرددا أغنية «نفسي أبقى جنبه»، وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب، بعدها حرص «حماقي»، على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال.

وردد «أنتم كمان وحشتوني جدا»، بعدها انطلق ليقدم المزيد من باقة من أبرز أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها «قدام الناس»، «مابلاش»، «أحلى حاجة فيكي»، «ليه بيلموني ليه»، «من البداية»، «يا ستار»، «كان وكان»، «واحدة واحدة».. وغيرها، واختتم الحفل بأغنية «قادرين نعملها»، ليغادر بعده إلى مطار القاهرة متجها لإحدى الدول العربية لعقد اجتماعات وزيارات خاصة بخطة عمله الفترة المقبلة.