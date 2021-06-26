محمد حماقي يؤدي مناسك العمرة عقب إحيائه حفلا بجدة

أدى الفنان محمد حماقي، مناسك العمرة خلال وجوده في المملكة العربية السعودية، خلال الساعات الماضية، عقب انتهائه من حفله الغنائي الكبير، الذي أحياه ضمن موسم جدة.

وشارك حماقي، في أداء مناسك العمرة، مدير أعماله، والمنتج حمدي بدر، وعدد من أصدقائه، المقربين في المملكة.

كان محمد حماقي قد أحيا حفلا غنائيا في «Jeddah Super Dome» أكبر قبة في العالم، وأثنى على كل التفاصيل الخاصة بالحفل، بداية من استقباله بمطار جدة، مرورا بالتجهيزات المميزة للحفل، الذي يعتبر ثانِ حفلات الشركة السعودية العالمية Benchmark.

وافتتح الحفل «الدي جي» العالمي عماد إسكندراني، ثم صعد حماقي للمسرح، وقدم لجمهوره العديد من أغنياته المميزة، التي أشعلت قبة جدة، وألهبت حماس الجماهير، التي ظلت متفاعلة مع حماقي منذ وصوله، وغنى حماقي باللهجة الخليجية.

وأعلن حماقي تبنيه ودعمه الكامل للمطربة السعودية زين عماد، التي صعدت معه للمسرح، ووعد الجمهور بتقديم «دويتو» معها، وهو ما زاد من سعادة «زين»، التي أكدت أن الأمر كان مفاجأة بالنسبة لها.

وحضرت الحفل كواحدة من جمهور حماقي، لتفاجأ بموقفه معها ودعمه الكامل لها.

ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي لشركة Benchmark محمد زكي حسنين، أن الحفل تم التحضير له بشكل مميز وبالكثير من التقنيات الحديثة تقديرا للنجم محمد حماقي، ولكل نجوم الأغنية الذين سيقدموا حفلاتهم في قبة جدة، أكبر قبة بالعالم حسب تصنيف جينيس العالمية، وتقديرا أيضا للجمهور الكبير الذي يحضر هذه الحفلات.

وأضاف أن الشركة حريصة على اتباع كل الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة السعودية، حفاظا على سلامة الجميع، وفي نهاية الحفل حرص حماقي على توجيه الشكر لكل جمهوره على استقباله الرائع، كما شكر الشركة المنظمة وهيئة الترفيه على رأسها المستشار تركي آل الشيخ.