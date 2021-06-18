توما يتسبب في تغيير موعد طرح ألبوم محمد حماقي الجديد

رغم إعلان الفنان محمد حماقي عن موعد طرح ألبومه الجديد في شهر يوليو المقبل إلا أن هذا الموعد قد يتغير بسبب بعض التوزيعات الخاصة بالأغنيات والتي لم يتم حلها أو وضع اللمسة الأخيرة عليها بعد.

وعلمت «الوطن» أن السبب الرئيسي وراء تغير موعد طرح ألبوم حماقي هو أن بعض توزيعات الأغنيات التى يمتلكها الموزع توما ما زالت قيد التنفيذ لم ينتهِ منها بعد.

ترصد «الوطن» 5 معلومات خاصة عن الألبوم الجديد

- الألبوم سيتضمن أغنية بعنوان «يا نسيم حبيبي نسم» والتي كان قد أطلقها في حفله الغنائي الأخير وهي من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي.

- يتعاون حماقي في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين أبرزهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وعزيز الشافعي وتامر حسين.

- يقدم الملحن تامر علي لحماقي في الألبوم أكثر من 4 ألحان ما بين المقسوم والدرامز.

- ألبوم حماقي الجديد لم يتم بعد الإعلان عن الشركة المنتجة.

- الألبوم سيتضمن 12 أغنية.

كان «حماقي»، قد صعد على خشبة المسرح في حفله الأخير بجوار فرقته الموسيقية مرددا أغنية «نفسي أبقى جنبه»، سط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب، بعدها حرص «حماقي»، على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال مرددا «أنتم كمان وحشتوني جدا»، بعدها انطلق ليقدم المزيد من باقة من أبرز أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها «قدام الناس»، «مابلاش»، «أحلى حاجة فيكي»، «ليه بيلموني ليه»، «من البداية»، «يا ستار»، «كان وكان»، «واحدة واحدة».. وغيرها، واختتم الحفل بأغنية «قادرين نعملها»، ليغادر بعده إلى مطار القاهرة متجها لإحدى الدول العربية لعقد اجتماعات وزيارات خاصة بخطة عمله الفترة المقبلة.