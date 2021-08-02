مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل يجتمعان في «مربع برمودا»

يستعد المخرج طارق رفعت، لتصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد «مربع برمودا»، في أحد الديكورات المخصصة للعمل، الذي يشارك في بطولته مصطفى خاطر، وعمرو عبد الجليل، وشرين رضا، وسوسن بدر، وهنا شيحة، وبيومي فؤاد، ومحمد جمعة.

«مربع برمودا» من بطولة مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل

العمل من تأليف هشام هلال، وإنتاج عاطف كامل، مع العلم أن آخر أعمال طارق رفعت، كانت «ست الهوانم» للنجمة ليلي علوي، وهي ثالث حكايات مسلسل «زي القمر».

وكان خاطر قد انتهى الفترة الماضية من تصوير فيلمين، تأجل عرضهما أكثر من مرة، الأول هو فيلم «العارف» الذي تقرر نزوله يوم 14 يوليو المقبل، من بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم، يظهرون ضيوف شرف، على رأسهم محمد ممدوح، وتايسون، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

والفيلم الآخر «أشباح أوروبا» من بطولة هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، أروى جودة، باسم سمرة، أحمد الفيشاوي، تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبو السعود، شريف يسري، وإخراج محمد حماقي، ومن إنتاج محمد الوزيري.

كما أن مصطفى خاطر، يواصل تصوير فيلم «تماسيح النيل» من بطولته، وحمدي الميرغني، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وسامية الطرابلسي، وهنادي مهنا، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وويزو، وسليمان عيد، ومحمد جمعة، وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبد العزيز.

وشارك عمرو عبد الجليل، خلال الفترة الماضية، في أكثر من عمل درامي، منها «ملوك الجدعنة» مع مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ومسلسل «لحم غزال» مع غادة عبد الرازق، ومي سليم، و«وكل ما نفترق» بطولة ريهام حجاج ورانيا يوسف، أحمد فهمي، وقصة محمد أمين راضي، وسيناريو و حوار ياسر عبدالمجيد وأحمد وائل، وإخراج كريم العدل، وإنتاج طارق الجنايني.