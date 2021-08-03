حالة الطقس اليوم 3-8-2021.. الحرارة تصل 40 درجة في القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وفقًا لخبرائها، إذ يتوقع أن تشهد البلاد نهارًا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، وتصل نسبة الرطوبة على القاهرة إلى 80%.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأوضح خبراء الأرصاد، أن تتكوّن شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانًا بنسبة 30% تقريبًا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ووفق بيان الأرصاد، يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1 إلى 1.175 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 40 27

الإسكندرية 35 26

العريش 36 25

رفح 35 24

رأس سدر 42 27

وادي النطرون 37 27

طنطا 40 27

شبين الكوم 40 27

دمنهور 36 27

بلطيم 35 25

مطروح 33 25

السلوم 37 23

سيوة 40 23

بورسعيد 35 26

دمياط 34 25

الزقازيق 40 26

المنصورة 40 26

الإسماعيلية 40 24

السويس 39 26

نخل 40 19

نويبع 38 27

طابا 38 25

كاترين 33 20

الطور 36 26

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 40 25

بني سويف 40 25

المنيا 41 25

أسيوط 41 26

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 29

إدفو 43 28

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 43 26

شلاتين 39 26

أبو رماد 37 27

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 27