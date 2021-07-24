تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز.. بحاجة للأكسجين

مرت الأيام وتعافت الفنانة دلال عبدالعزيز من كورونا، لكنها لا تزال تعاني من مضاعفات الفيروس، الذي تأثرت منه الرئة بشكل كبير وهي تعاني من تليف بها في التوقيت الحالي وبحاجة دائمة إلى الأكسجين، وحالتها الصحية تتحسن تارة وتعود لعدم الاستقرار تارة أخرى على حد وصف الأطباء المعالجين لها.

وتقول مصادر طبية في المستشفى الخاص الذي تعالج فيه الفنانة دلال عبدالعزيز، إن الفنانة تعاني من تليف الرئة وهي حالة نادرة تحدث لمتعافي فيروس كورنا وتحتاج إلى وقت طويل للعودة إلى الحياة الطبيعية، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الفنانة دلال عبدالعزيز لديها بوادر اكتئاب هذه الأيام وهو أمر يحدث لمتعافي فيروس كورونا.

التطورات الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

وأضافت المصادر أنها ما زالت في غرفة العناية وأن حركتها شديدة البطء، وما يحدث للفنانة دلال عبدالعزيز هو مضاعفات للإصابة بفيروس كورونا وبوادر الاكتئاب يعود إلى مكوثها لفترة طويلة داخل المستشفى. وأن الفنانة خلال الفترة الأخيرة وقبل تدهور حالتها الصحية الأخيرة، كانت دائما ما تسأل عن زوجها الفنان الراحل سمير غانم، وكتبت له رسالتين بعد إخبارها بأن حالته الصحية جيدة ولكن الزيارة ممنوعة عنه لفترة.

وأوضحت المصادر أن أسرة الفنانة دلال عبدالعزيز تعاني كثيرا من الأخبار التي تتداول بشأنها، خاصة وهناك تخوفات من معرفتها لخبر وفاة الراحل سمير غانم في أي وقت، وتحدث مضاعفات غير متوقعة لحالتها الصحية، مشيرا إلى أن الأسرة شددت على طاقم التمريض بعدم تداول أي أخبار أمامها، كما طالبت من إدارة المستشفى تقليل الطاقم الطبي المشرف على متابعة حالتها الصحية لضمان عد معرفتها بخبر وفاة زوجها الراحل سمير غانم.

وفي سياق متصل كشفت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا مضاعفات فيروس كورونا، وقالت إن مضاعفات فيروس كورونا تتضمن تليف الرئة والنهجان والتعب والإرهاق والعزلة الاجتماعية وتكسير في الكتف وآلام في الصدر أو التنميل في اليد، وأشارت اللجنة إلى أن هذه المضاعفات تختلف من شخص إلى آخر وتزول بعد مدة تصل إلى ثلاثة أشهر.