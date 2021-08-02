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«الوزراء»: زيادة ثقة المواطن في المدفوعات الرقمية «إنفوجراف»

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الوطن
09:23 م | الإثنين 02 أغسطس 2021
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

تناول إنفوجرافيك، صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، نتائج استطلاع رأي أجراه المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري، يرصد زيادة حقيقية في ثقة المواطن المصري في استخدام مختلف وسائل الدفع الرقمي، والتي تشمل على سبيل المثال: البطاقات اللاتلامسية، ومحافظ الهاتف المحمول، ومدفوعات رمز الاستجابة السريع،وذلك لما وفرته تلك الوسائل للمواطن من: السرعة والسهولة والراحة في الاستخدام، وغير ذلك.

وبينت النتائج أن 9 من بين كل 10 مستهلكين زادت ثقتهم في المدفوعات الرقمية في مصر، مع انخفاض بنسبة 85% في معدل إتمام المعاملات النقدية خلال فترة تفشي فيروس كورونا، مقابل زيادة قُدرت نسبتها بحوالي 690% في استخدام المدفوعات الرقمية للدفع عبر الإنترنت وعند الاستلام.

وأشار الإنفوجرافيك إلى أن 74% من المستهلكين مستمرون في استخدام وسائل المدفوعات اللاتلامسية، و76% سيواصلون تسوقهم عبر الإنترنت، في ظل استمرار تراجع المعاملات النقدية، وعدم عودتها إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

كما أوضح الإنفوجرافيك المزايا التي عززت من ثقة المستهلكين في المدفوعات الرقمية، ومنها: أن مواقع التجارة الإلكترونية تقدم مراجعات لعملائها، وتمنحهم إمكانية استرداد أموالهم عند الشراء بسهولة، ووجود خدمة المساعدة الآلية، وغيرها.

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