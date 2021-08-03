تفاصيل مشروعات «حياة كريمة» بالمنيا.. نقلة حضارية للريف المصري

تسير أعمال تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ضمن تطوير الريف المصرى «حياة كريمة» بسرعة كبيرة من أجل تحسين الخدمة لسكان المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

المشروعات الجاري تنفيذها بـ«مياه الشرب والصرف الصحي» بالمنيا ضمن «حياة كريمة»

وتستعرض «الوطن» المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وهو المشروع القومى لتطوير القرى المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يساهم في تغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصري.

- تنفيذ 9 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة المنيا

-الانتهاء من تنفيذ 5 محطات لمعالجة الصرف الصحى

-جارٍ تنفيذ 31 مشروعاً لصرف صحى الحضر والمناطق الريفية بخلاف العديد من المشروعات الجارى تنفيذها لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية بالمنيا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى.

- التسليم الابتدائي لمحطة مياه أبوقرقاص بطاقة 102 ألف م3/يوم وبتكلفة 885 مليون جنيه وجارٍ تنفيذ شبكاتها.

- إجراء تجارب التشغيل لمحطة مياه «الفرجاني – بنى مزار».

- التجهيز لإجراء تجارب التشغيل لمحطة مياه «آبا البلد – مغاغة».

مشروع توسعات محطات المياه ومعالجة الصرف الصحي

- تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه سمالوط وتوسعات محطة مياه مطاي ومحطة مياه نزلة «البدرمان – ديرمواس» ومحطة مياه «نزلة أسمنت – أبوقرقاص» ومحطة مياه «بني واللمس – مغاغة» ومحطة مياه «دير البرشا – ملوي».

- الانتهاء من 5 محطات لمعالجة الصرف الصحي وهي محطة توسعات صرف صحى العدوة ومحطة صرف صحى البرجاية ومحطة صرف صحى المنيا والغابة الشجرية ومحطة صرف صحى نزلة البدرمان ومحطة صرف صحي دير العذراء.

- تنفيذ مشروع استكمال شبكات صرف مطاى ومشروع استكمال مستجدات شبكات صرف ملوي ومشروع مستجدات شبكات صرف صحي سمالوط.

التسليم الابتدائي لعدد من مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الريفية

- جارٍ التسليم الابتدائي لعدد من مشروعات الصرف الصحى بالمناطق الريفية وهى صرف صحي صفانية وصرف صحي صفط الشرقية وصرف صحي نزلة البدرمان وصرف صحي البدرمان وصرف صحي دير العذراء وصرف صحي أولاد جويد وصرف صحي نزلة دهروط وصرف صحي دهروط وصرف صحى أبشاق الغزال وصرف صحى شلقام وصرف صحى بردنوها.

- جارٍ تنفيذ مشروع صرف صحى كدوان وصرف صحى أبوان وصرف صحى كفر المدوار وصرف صحى ابا البلد وصرف صحى قرية نزلة جلف وصرف صحى قرية السعيدية وصرف صحى بهدال وصرف صحى الطيبة وصرف صحى طوة وصرف صحى طوخ الخيل وصرف صحى دمشير وصرف صحي عزبتي شعراوي وصالح يوسف وصرف صحى بنى احمد الشرقية وصرف صحى دمشاو هاشم وصرف صحى منقطين وصرف صحى السرارية.

حملات بمراكز وقرى المنيا لتوعية المواطنين بأهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

من جانبه، قال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن الشركة نفذت عددا من حملات التوعية بأهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمراكز وقرى المحافظة لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجاري تنفيذها وتأثيرها الصحي والبيئي وضرورة الحفاظ على تلك الاستثمارات التى تضخها الدولة فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحي، لافتا إلى أن الحملات شملت تعريف المواطنين بالمبادرة وتنفيذ زيارات لمنازل الأسر الأكثر احتياجا والتي قامت إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة بالتعاون مع القطاع التجاري والجمعيات الأهلية بتوصيل المياه لها.

وأكد الشهاوي انتظام العمل بكل المراكز المستهدفة خلال هذه المرحلة لإنجاز كل الأعمال طبقا للجداول الزمنية المحددة.