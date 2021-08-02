رئيس «هليوبوليس» يستقبل السباح يوسف رمضان بالمطار بعد توديعه الأولمبياد

قالت داليا منصور، والدة السباح يوسف رمضان، الذي ودع نصف نهائي سباق «100 متر فراشة»، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية، إن رئيس نادي هليوبوليس، استقبله اليوم، بأتوبيس من النادي: «استنوه في المطار واستقبلوه.. كان بقاله سنة مسافر بره وواحشني جدًا».

وأضافت والدة رمضان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»، أن والدها كان لاعبًا في النادي الأهلي، خلال فترة الستينيات، وكان رياضيا ويحب لعب التنس والإسكواش.

وتابعت والدة السباح يوسف رمضان بأن جدتها لأبيها كانت من أهم لاعبات الإسكواش والتنس في نادي هليوبوليس، وهي ليلى شكري.

وأردفت: «أحسست بموهبة ابني وحبه للرياضة، فقد كان يجيد الكرة والسباحة والجمباز، وضحينا كثيرًا وبذلنا مجهودا ضخما، ولم نكن نصيف بشكل منتظم».

واحتل يوسف رمضان المركز 16 والأخير في الترتيب العام لنصف النهائي، مودعا المنافسات، بسبب تأهل أصحاب أول 8 مراكز فقط، كما شهد السباق تحطيم الرقم الأولمبي مرتين، الأولى كانت عن طريق السباح المجري كريستوف ميلاك، الذي حقق زمنا قدره 50.31.

كما عاد الأمريكي كاليب دريسل، محطما الرقم بزمن قدره 49:71 ثانية، ويصبح المرشح الأبرز لحصد الميدالية الذهبية لهذا السباق، والثالثة له في أولمبياد طوكيو.

وكان رمضان تأهل إلى الدور نصف النهائي، من سباق 100 متر فراشة، بعدما حل في المركز الـ14 في الترتيب العام، والمركز 2 في التصفية الخامسة، التي شارك بها، إذ قام بتحقيق زمن قدره 51.67 ثانية، ليكسر رقمه الشخصي السابق 51.83 ثانية.