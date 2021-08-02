محمد هنيدي لـ«كارلا مسعود»: «الله يحلي أيامك»

داعب محمد هنيدي، الانفلونسر كارلا مسعود، التي اشتهرت بتعليقاتها لدى النجوم ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا لها: «الله يحلي أيامك يا كارلا»، وذلك بعد أن شاركت فى اللايف الذي بثه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

محمد هنيدي: لا يوجد علاقة أسرية بالفنان أمين هنيدي

هنيدي سخر من سؤال أحد متابعيه، حول أمنيته الوحيدة التى تمناها، هو أن يصبح طويل القامة، قائلا: «أنا الحمدلله دلوقتي طولت عن زمان، بس دلوقتي لو اتمنيت حاجة فأتمنى أني أقصر تاني».

كما نفى هنيدي وجود أي علاقة عائلية أو أسرية بينه وبين الفنان الكبير الراحل أمين الهنيدي، قائلا: «فنان عظيم لكن كل ما فى الموضوع تشابه أسماء».

وحقق إعلان فيلم الإنس والنمس، للفنان محمد هنيدي، نصف مليون مشاهدة في 12 ساعة فقط، منذ طرحه مساء أمس الثلاثاء، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، حيث طرح «هنيدي» إعلان فيلم الإنس والنمس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «أخيرًا إعلان فيلم الإنس والنمس.. بوعدكم هتشوفوا انبهارات ومفاجآت».

وظهر محمد هنيدي في إعلان فيلم الإنس والنمس، في طابع كوميدي، حيث يعمل في بيت رعب بإحدى المدن الترفيهية، فيما يقع في حب الفنانة منة شلبي، لتجمعه مواقف كوميدية ساخرة مع أسرتها.

تدور أحداث فيلم الإنس والنمس، في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج وسيناريو وحوار شريف عرفة.

وتجسد منة شلبي، خلال الأحداث شخصية «عفريتة» يقع في حبها محمد هنيدي، أما عارفة عبدالرسول فتجسد دور «والدته»، بينما الفنان شريف دسوقي يجسد دور «والده».